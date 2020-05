Coronavirus, donna incinta viene multata al parco insieme al figlio: “Sono senza parole… Mi viene da piangere”, la commovente lettera

Questo che stiamo affrontando è un periodo davvero difficile fatto di proibizioni e limitazioni. C’è chi sta affrontando questa quarantena da solo, chi è a acasa con la famiglia, chi con i figli, chi lontano dai figli. Ognuno si è trovato a dover affrontare questo periodo in modo differente e soprattutto senza poter fare tante cose che prima sembravano assolutamente normali, come incontrarsi con amici e parenti, passeggiare, scambiarsi affettuosi saluti in strada. Tutto ciò che prima era inteso come normale, adesso non lo è più e non lo sarà ancora per un po’, come scrivono anche gli esperti, che in questi mesi hanno lavorato duramente per studiare il virus e stanno continuando a farlo senza sosta. Una parvenza di normalità si potrà riavere nel momento in cui sarà sviluppato un vaccino, d poter distribuire a tutta la popolazione. Uno dei problemi di questa quarantena è certamente l’impossibilità di poter uscire e l’applicazione delle norme, a volte uguali in tutti i luoghi. Una donna alla 26 esima settimana di gestazione ha scritto una lettera al quotidiano La Repubblica per far conoscere la sua storia.

Il racconto della donna è davvero struggente e in molti certamente si sono chiesti e si chiederanno se la storia raccontata sia reale, o meno e soprattutto, se sia stato giusto o meno il trattamento riservato alla donna. La donna in questione trovandosi al sesto mese di gravidanza necessita di doversi muovere almeno una mezz’oretta al giorno secondo anche il consiglio del medico. Ieri in virtù di questa cosa la donna ha deciso di fare quattro passi a piedi con le dovute precauzioni con il figlio di 15 mesi. Come riporta nella lettera la donna è rimasta nei pressi di casa, il bambino essendo piccolo è rimasto sempre a casa con lei e il marito ed entrambi stanno lavorando da casa. Il fatto è successo a Torino… Durante la camminata la donna è stata fermata dagli ausiliari della polizia municipale per un controllo.

Gli agenti, stando a quanto scritto all’interno della lettera, l’avrebbero fermata per chiedere le generalità e ammonirla. Gli agenti avrebbero infatti multato la donna per 400 euro. A tal proposito la donna scrive: “Mi si avvicinano due vigili urbani. Vedono chiaramente che sono incinta e che Filippo sta scorrazzando intorno a me. Con tono quasi arrabbiato mi chiedono se non so che quello sia un parco. Rispondo di no, in tutta onestà… Mi dicono che invece quello è un parco, con panchine e alberi. Rispondo che non è segnato da nessun cartello o nastro che impedisca l’accesso, come è per il parchetto di Corso Gabetti… Mi informano che sono soggetta a sanzione, e mi notificano una multa dell’importo di 400€ per violazione del divieto di accedere al parco con figlio… Sono senza parole… Mi viene da piangere…”. Una storia che fa riflettere e che certamente creerà molte opinioni diverse. Vi consigliamo di leggere la versione integrale della lettera sul sito de La Repubblica.