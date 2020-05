Coronavirus, il Governatore regionale Nello Musumeci è categorico: “Sicilia blindata per tutto il mese di maggio, vietati i rientri”, ecco il contenuto della nuova ordinanza emessa giovedì.

Ultimo week end di lockdown per l’Italia, che dal 4 maggio entrerà ufficialmente nell fase 2 dell’emergenza Coronavirus, quella cioè di convivenza con il virus. Oltre 4 milioni di italiani torneranno al lavoro da lunedì e ci sarà anche un lieve allentamento delle misure restrittive imposte dal Governo. La novità maggiore sarà la possibilità di fare visita ai propri parenti, compresi i fidanzati e tutti gli affetti stabili. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato molto chiaro sul fatto che sarà necessario continuare a rispettare tutte le misure di sicurezza adottate finora, soprattutto l’utilizzo di mascherina e guanti e il mantenimento delle distanze di sicurezza, perché la riapertura potrebbe far nuovamente salire la curva dei contagi, che nelle ultime settimane è scesa di parecchio. Le zone rosse sono notevolmente diminuite in tutta Italia, passando da 116 a 74 e sono poche le Regioni ancora in grossa difficoltà. Alcuni Presidenti regionali, però, sono preoccupati che questa Fase Due possa mettere in crisi il proprio territorio e stanno intervenendo con delle ordinanze restrittive. Tra questi c’è il Governatore della Sicilia, Nello Musumeci, il quale ha emesso un’ordinanza molto chiara, che blinda la sua regione per tutto il mese di maggio: ecco il contenuto della nota ufficiale.

Il Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, ha emesso giovedì una nuova ordinanza, che blinda il suo territorio per tutto il mese di maggio. Il Governatore ha deciso che saranno vietati, dunque, i rientri in Sicilia fino ai primi di giugno, fatta eccezione per chi deve tornare per motivi di lavoro. Intervistato da La7, Musumeci è stato categorico e ha ribadito che nella sua Regione le restrizioni continueranno per un altro mese. L’obiettivo è quello di monitorare la situazione nel corso del mese di maggio, con la speranza di arrivare quanto prima a zero contagi. I siciliani fuori regione, dunque, dovranno aspettare ancora un po’ per potersi ricongiungere con i propri cari, mente potranno entrare nell’isola ‘gli appartenenti alle forze dell’ordine e alle forze armate, gli operatori sanitari pubblici e privati e i lavoratori pendolari o per comprovate esigenze lavorative, gravi motivi di salute e situazioni di necessità’, si legge nell’ordinanza.

Tutti coloro che rientreranno in Sicilia, si legge ancora, dovranno registrarsi e rimanere 14 giorni in isolamento fino a che un tampone non ne accerti la negatività al Coronavirus.