Fase Due, il Governo fa chiarezza: ecco chi sono esattamente i congiunti che dal 4 maggio potranno incontrarsi.

Ci siamo. Manca sempre meno al 4 Maggio, data in cui l’Italia entrerà ufficialmente nella Fase Due dell’emergenza sanitaria causata dal diffondersi del Covid-19. Una fase in cui, gradatamente, il Paese ripartirà, a partire da molte attività che, con le dovute precauzioni, rialzeranno le serrande. Ma tra le grandi novità dell’ultimo decreto c’è, senza dubbio, quella della visita ai congiunti. A partire dal prossimo lunedì, infatti, ai cittadini italiani sarà concesso visitare i propri ‘congiunti’. In tanti, però, negli ultimi giorni si sono chiesti chi, effettivamente, rientri in questo termine. Se inizialmente, infatti, si pensava che per ‘congiunti’ si intendessero solo i parenti, in secondo luogo si è parlato anche di fidanzati e affetti stabili. Poco fa, attraverso una Faq pubblicata sul sito di Palazzo Chigi, il Governo chiarisce definitivamente chi potrà incontrarsi durante la Fase Due.

A partire dal 4 maggio, in Italia, partirà ufficialmente la Fase Due dell’emergenza Coronavirus. Una fase in cui sarà possibile, per i cittadini italiani, visitare i congiunti, anche se residenti in comuni differenti, ma all’interno della stessa regione. Le visite dovranno svolgersi rigorsamente con mascherina, guanti e rispettando la distanza di sicurezza. Ma chi sono davvero i congiunti, citati da Giuseppe Conte nell’ultimo decreto del 2 aprile? Ebbene, una Faq pubblicata oggi sul sito di Palazzo Chigi toglie ogni dubbio. Nella risposta apparsa sul sito è stato chiarito cosa si intende, precisamente, col termine congiunti: “i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado ( come per esempio figli di cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).

Una precisazione che attendevano in tanti, visti i numerosi dubbi creatisi intorno al termine in questione. L’Italia si prepara, quindi, ad addentrarsi nella Fase Due, nella quale ci sarà un progressivo allentamento delle misure, ma il premier Giuseppe Conte è stato chiaro: non sarà un ‘liberi tutti’, ma una fase di convivenza col virus, che, purtroppo, resterà una minaccia.