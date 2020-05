Gianpiero Mughini, chi è la moglie Michela Pandolfi: età, lavoro e come si sono conosciuti

Gianpiero Mughini, chi è la moglie Michela Pandolfi: età, lavoro, vita privata e come si sono conosciuti i due, che sono insieme da 29 anni.

Gianpiero Mughini è sicuramente un personaggio molto ‘particolare’, che divide il pubblico. Il giornalista, da sempre tifoso juventino, è molto amato ma allo stesso tempo molto discusso. Il suo carattere un po’ ‘fumantino’ è sempre stato la sua caratteristica pregnante ed è impossibile non notare i suoi look, sempre molto particolari e originali. Ospite in numerose trasmissioni culturali e sportive, è spesso protagonista di forti scontri, uno degli ultimi quello con Alba Parietti durante una puntata di ‘Live – Non è la D’urso‘. Mughini, però, è anche un uomo dolce, che si emoziona ad esempio quando parla dei suoi amatissimi cani, che tratta come figli, o quando fa riferimento a sua moglie Michela Pandolfi. Volete sapere qualcosa in più sulla donna che sta accanto al giornalista da circa 30 anni? Eccovi accontentati!

Gianpiero Mughini, chi è sua moglie Michela Pandolfi: età, lavoro e vita privata della donna che affianca il giornalista da 29 anni

Gianpiero Mughini e Michela Pandolfi sono sposati dal 1991, dunque condividono la vita da 29 anni. Classe 1957, Michela è la moglie del noto giornalista e scrittore, ma di lei e della sua vita privata si sa davvero pocco. Estremamente timida, come raccontato dallo stesso Mughini durante un’intervista a ‘Vieni da Me’, Michela è una sessantenne molto affascinante, con i capelli castani ricci, gli occhi chiari e un dolce sorriso. Raramente si è mostrata in pubblico, ma una delle poche occasioni è stata proprio l’intervista di suo marito da Caterina Balivo, durante la quale è subentrata in studio per parlare del loro rapporto. I due non hanno avuto figli per una loro scelta, dunque questa cosa non rappresenta per loro motivo di rimpianto. Amano i loro cani e vivono in una splendida casa caratterizzata dalla presenza di migliaia di libri. Non si conoscono le origini di Michela, ma il suo accento con la ‘r’ moscia è una delle cose che ha conquistato Mughini: “E’ soffice come una piuma, vorrei passare con lei altri 28 anni”, ha detto il giornalista a ‘Vieni da Me’.

Quello che è certo è che Michela lavora nel mondo dello spettacolo come costumista. E’ proprio dietro le quinte di uno show televisivo della fine degli anni ’80 che ha conosciuto Gianpiero. “Lei mi si avvicinò e mi disse che si sarebbe occupata di me e io le risposi che mi sarei occupato da solo dei miei costumi”, ha raccontato Mughini. Un incontro ‘particolare’, dunque, che ha segnato però l’inizio di una bellissima storia d’amore.