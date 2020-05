L’Amica Geniale 3, adesso è proprio ufficiale: arriva la notizia tanto attesa

L’Amica Geniale 3 si farà, adesso è praticamente ufficiale: la notizia è stato tanto attesa e, di conseguenza, è stata presa alla grande.

Sapevamo che ci sarebbe stata, ma soltanto qualche ora fa è arrivata l’ufficialità: L’Amica Geniale 3 si farà. La serie televisiva di Saverio Costanzo tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante ha riscosso, sin da subito, un successo davvero spropositato. È proprio per questo motivo, quindi, che era più che scontato che le avventure di Lenù e Lila sarebbero proseguite. Infatti, così è stato. A comunicarlo è stata la Rai Fiction. Che, tramite un comunicato ufficiale, ha voluto rendere noto a tutto il suo affezionato pubblico italiano questa fantastica notizia. Sono passati pochissimi mesi dal finale di stagione della seconda edizione e, finalmente, adesso siamo certi che potremo assistere molto presto alla terza. Ma cerchiamo di capire ulteriori dettagli.

L’Amica Geniale 3 si farà: l’annuncio ufficiale

Questa, senza alcun dubbio, è la notizia che tutti noi stavamo aspettando: dopo l’incredibile finale di stagione della seconda edizione de L’Amica Geniale, è arrivato l’annuncio ufficiale che la terza verrà messa in chiaro molto presto dalla Rai. A confermale, come dicevamo precedentemente, è stata stessa la Rai Fiction. Che, tramite un comunicato ufficiale, ha parlato dell’enorme successo riscontrato dalla serie televisiva ed, ovviamente, della necessità di proseguire con questo progetto. Non sappiamo quando verranno messe in onda le nuove puntate. Dato che, come raccontato in un nostro recente articolo, numerose riprese di diverse serie televisive registrate sul territorio campano sono state sospese per il Coronavirus. Tuttavia, soltanto la notizia che l’Amica Geniale 3 si farà avrà reso, senza alcun dubbio, più che entusiasti tutti i sostenitori della fiction. In questo modo, quindi, tutti noi possiamo ancora assistere alle avventure di Lenù e Lila.

E così dopo L’Amica Geniale, La Storia del Nuovo Cognome, la serie televisiva di Saverio Costanzo si accinge ad entrare nelle case dei telespettatori con il terzo capitolo ‘Storia di chi Fugge e di chi Resta’. Noi non vediamo l’ora, voi?

