Netflix, tutte le uscite di maggio: film, serie tv e film d’animazione

Netflix è certamente una delle piattaforme di streaming più usate nel mondo, conta infatti milioni di iscritti in tutto il globo. Ogni mese la piattaforma mette a disposizione dei clienti delle nuove uscite, che riguardano film, serie tv, e film d’animazione. Come ben sapere oltre ai film o alle serie tv di cui la piattaforma acquista i permessi per la trasmissione, ha anche una produzione propria. Molti sono infatti i film e le serie tv di produzione Original Netflix che fanno impazzire gli appassionati. Tra le grandi uscite di questo mese l’attesa è tanta soprattutto per ‘SKAM Italia’ produzione Original Netflix, ‘Dinasty’ e ‘White Lines’, dai creatori de ‘La Casa De Papel’. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio cosa ci aspetta in questo mese di maggio sulla piattaforma Netflix.

Di seguito vi andremo ad elencare tutte le serie tv, i film, e i film d’animazione in uscita a maggio sulla piattaforma streaming. Vi ricordiamo nuovamente che ci saranno sia le serie tv Original Netflix, che quelle i cui diritti di trasmissione sono stati acquistati dalla piattaforma.

Serie tv Original Netflix:

Felice o quasi (Stagione 1) – 1 maggio 2020 Hollywood (miniserie) – 1 maggio 2020 Into The Night (Stagione 1) – 1 maggio 2020 Workin’ Moms (Stagione 4) – 6 maggio 2020 Dead to Me (Stagione 2) – 8 maggio 2020 Valeria (Stagione 1) – 8 maggio 2020 The Eddy (Stagione 1) – 8 maggio 2020 Bordertown (Stagione 3) – 11 maggio 2020 SKAM Italia (Stagione 4) – 15 maggio 2020 White Lines (Stagione 1) – 15 maggio 2020 I Ciarlatani (Stagione 1) – 15 maggio 2020 Lavoro a mano armata (Stagione 1) – 15 maggio 2020 Il Colore delle Magnolie (Stagione 1) – 19 maggio 2020 Control Z (Stagione 1) – 22 maggio 2020 Dynasty (Stagione 3) – 23 maggio 2020 Snowpiercer (Stagione 1) – 25 maggio 2020 Space Force (Stagione 1) – 29 maggio 2020

Film Original Netflix:

All day and a night – 1 maggio 2020 L’altra metà – 1 maggio 2020 Mrs. Serial Killer – 1 maggio 2020 Squatter – 1 maggio 2020 La Missy Sbagliata – 13 maggio Ti Amo, Imbecille – 15 maggio First Ladies – 20 maggio Rivolta in ufficio – 20 maggio The Lovebirds – 22 maggio

Film:

10 regole per fare innamorare Aftermath Caccia a Ottobre Rosso Easy Rider – Libertà e Paura Flags of our Fathers Il Divo Il Fuggitivo La vendetta Lemony Snicket – Una Serie di Sfortunati Eventi Magic Mike Sin City Una donna per cui uccidere Sleepless The Hungover Games Time After Time Tutto può cambiare A Ghost Story Brawl In Cell Block 99 8 Mile Big Fat Liar La donna che visse due volte Scott Pilgrim vs. the World The neon DemonN.b. I film verranno caricati nel corso del mese, quindi potrebbe essere possibile che non tutti i titoli siano disponibili già dal 1 maggio.

Documentari e reality tv:

Il talento di sognare: la vita e gli insegnamenti di Shimon Peres – dal 1 maggio 2020 Going Clear – Scientology e la prigione della fede – dal 1 maggio 2020 Becoming – La mia storia – dal 6 maggio 2020 Rust Bros (Stagione 2) – dall’8 maggio 2020 Sull’orlo del successo – Ristoranti con vista (Stagione 2) – dall’8 maggio 2020 Processi Mediatici (Stagione 1) – dall’11 maggio 2020 Un Buon Trip: Avventure Psichedeliche – dall’11 maggio 2020 Storia Contemporanea In Pillole (Stagione 1) – dal 22 maggio 2020 Date da mangiare a Phil (Stagione 3) – dal 29 maggio 2020

Non dimentichiamoci che come ogni mese Netflix inserisce film o serie tv anime e questo mese saranno: