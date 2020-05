Per continuare a sanare l’Emergenza Coronavirus, il Governo ha messo a punto un nuovo decreto in cui è previsto l’aumento del bonus a 1000 euro.

Dopo l’introduzione del Reddito d’Emergenza, bonus previsto per tutti coloro che non hanno tratto benefici da alcuni provvedimenti del decreto ‘Cura Italia’, stando a quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che il Governo ne stia pensando ad uno nuovo. Mirato sempre a far fronte alla crisi economica che ne è conseguita dall’emergenza Coronavirus, la nuova decisione dello Stato prevede l’aumento del ‘vecchio’ bonus a circa 1000 euro. Ovviamente, sia chiaro, quest’incremento monetario non è assolutamente possibile per tutti. Nient’affatto! Così come il REM, anche per ottenere questo beneficio è necessario ed indispensabile soddisfare determinati requisiti. Siete proprio curiosi di sapere ogni cosa nel minimo dettaglio? Cerchiamo di capirne qualcosa in più nel minimo dettaglio.

Emergenza Coronavirus, previsto l’aumento di 1000 euro nel nuovo decreto

Per far fronte alla crisi dovuta dall’emergenza Coronavirus, il Governo ha messo a disposizione una serie di provvedimenti. Riuniti nel decreto ‘Cura Italia’, il premier Giuseppe Conte ha ampiamente spiegato il bonus di 600 euro previsti a sostegno di lavoratori iscritti alla gestione separata dell’INPS. Stando a quanto si apprende da Fanpage, però, sembrerebbe che a questo genere di lavoratori che possono usufruire del bonus, se ne aggiungeranno anche altri. Ovvero:

Gli autonomi occasionali e che, quindi, non posseggono Partita Iva;

I lavoratori che fanno consegne a domicilio;

Coloro che non appartengono all’ambiente del turismo e che, da gennaio 2020, purtroppo non lavorano.

Ecco. Queste categorie, insieme ai lavoratori iscritti alla gestione separata dell’INPS, stando a quanto si apprende, potranno usufruire del bonus che ammonta a circa 600 euro. Tuttavia, come enunciato ampiamente da Fanpage, sembrerebbe che ci sia una clamorosa novità in arrivo. Un nuovo decreto che, a quanto pare, dovrebbe essere approvato nel mese di maggio, prevederà l’aumento del bonus a circa 1000 euro. Come dicevamo precedentemente, però, non tutti potranno usufruire di questo vantaggio. Bensì, una sola ‘categoria’. Ovvero, coloro che, rispetto all’anno scorso, hanno riscontrato nel secondo bimestre del 2020 un calo di circa il 33% del reddito. Ecco. Soltanto questi, quindi, possono fare questa richiesta. Per tutti gli altri, invece, l’importo del bonus resterà ugualmente di 600 euro. Ma non è affatto finita qui. Perché, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la medesima somma sarà disponibile anche per altre categorie di lavoratori. Vediamoli nel dettaglio:

Ai co.co.co, ovvero i cosiddetti collaboratori coordinati e continuativi o, per meglio dire, i lavoratori parasubordinati;

Agli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria dell’Inps che, così come le categorie di cui abbiamo parlato prima, hanno notato un calo del loro reddito di circa il 33% o che hanno perso il lavoro;

Gli stagionali del turismo che, in questo periodo di Emergenza Coronavirus, hanno perso il lavoro.

Insomma, queste sono le categorie che, come dicevamo precedentemente, possono usufruire dell’aumento del bonus a 1000 euro. Coloro che, invece, non si riconoscono in queste categorie continueranno a godere dei benefici del decreto ‘Cura Italia’, ma l’importo continuerà ad essere di 600 euro. Ovviamente, supponiamo che per fare la richiesta dell’aumento non bisogna fare altro che all’INPS e seguire nel minimo dettaglio tutte le loro direttive.