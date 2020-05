Tre Metri Sopra il Cielo, che fine ha fatto Babi? Ecco com’è diventanta la bella Katy Louise Saunders e cosa fa nella vita adesso.

Ieri sera su Italia 1 è andato in onda il film che ha fatto innamorare migliaia di giovani e adolescenti nei primi anni Duemila. Parliamo di Tre Metri Sopra il Cielo, del regista Luca Lucini, tratto dall’omonimo romanzo di Federico Moccia. Un successo davvero incredibile, che ha fatto conoscere al grande pubblico Riccardo Scamarcio e Katy Louise Saunders, nei panni dei protagonisti Step e Babi. Se da un lato l’attore pugliese è rimasto per tutti questi anni tra i volti più amati e seguiti del cinema italiano, dall’altro la bella attrice di origine inglese ha cavalcato l’onda in maniera meno evidente, lasciando sempre un alone di mistero intorno alla sua vita privata. Proviamo a scoprire qualcosa in più su di lei, in particolare su com’è diventata oggi e su quello che fa nella vita. Siete curiosi di sapere che fine ha fatto Babi? Eccovi serviti!

Tre Metri Sopra il Cielo, che fine ha fatto Babi: ecco com’è diventata oggi e cosa fa nella vita la bella attrice

Tre Metri Sopra il Cielo è stato un successo davvero incredibile tra i giovani. Il film del 2004 ha portato al successo i due protagonisti Step e Babi, interpretati da Riccardo Scamarcio e Katy Louise Saunders. L’attrice, classe ’84, da allora ha avuto altre esperienze nel mondo del cinema e della tv, ma è rimasta poco sotto la luce dei riflettori, facendo pian piano affievolire la sua immagine. Ora che Tre Metri Sopra il Cielo è tornato in tv, però, il pubblico si è inevitabilmente chiesto che fine abbia fatto la bella Babi. Oggi Katy Louise Saunders ha quasi 36 anni, li compirà a luglio, e continua a lavorare come attrice e modella per importanti brand internazionali. Dopo il film di Lucini, l’attrice è stata presente in ‘Che Ne sarà di Noi’ di Giovanni Veronesi, nella miniserie di Rai 1, ‘Il Grande Torino’. Nel 2011 è stata nel cast di ‘Non Smettere di Sognare’ e nel 2014 ha recitato in ‘Sapore di Te’. Nel 2018, infine, è stata nel film ‘Il Re Scorpione 5 – Il libro delle anime’.

Oggi Katy continua a lavorare come modella per importanti brand e quando non è sulle passerelle, produce succhi di frutta biologici. Per quanto riguarda la sua vita privata, continua a essere ‘nascosta’, tanto che l’attrice non è nemmeno presente sui social.