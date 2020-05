Uomini e Donne, colpo di scena: Sammy riceve un regalo con biglietto anonimo; come reagirà Giovanna?

È iniziata da qualche settimana la nuova versione di Uomini e Donne. La trasmissione di Maria De Filippi, dopo il brusco stop dovuto all’emergenza Coronavirus, è tornata in onda con un format completamente innovativo, dove le conoscenze avvengono tramite chat. Un format adeguato al particolare momento che stiamo vivendo, ma, a partire da lunedì 4 maggio, Uomini e Donne tornerà nella sua versione classica. Si tornerà quindi nello studio dove siamo abituati a vedere corteggiatori, tronisti, dame e cavalieri. Protagoniste di questa ‘fase’ della trasmissione sono state Gemma Galgani e Giovanna Abate, ed è proprio di quest’ultima che vogliamo parlare. O meglio, del suo corteggiatore Sammy. Qualche ora fa, nelle sue stories di Instagram, Sammy ha mostrato a tutti un regalo che ha ricevuto a casa, con tanto di biglietto anonimo. Il corteggiatore ha un’ammiratrice segreta? Scopriamo di più.

Giovanna Abate è una delle protagoniste di Uomini e Donne. La tronista ha fatto parte della versione ‘tecnologica’ della trasmissione, durante la quale ha conosciuto alcuni corteggiatori via chat. Uno in particolare, l’Alchimista, sembra aver suscitato un vero interesse nella bella romana. Che, però, oltre agli spasimanti via chat, ha rivisto, in collegamento, anche due tra i corteggiatori con cui aveva creato di più durante le esterne. Si tratta di Alessandro e Sammy. Con quest’ultimo, la situazione non sembra procedere per il meglio: Giovanna non crede nel reale interesse di Sammy nei suoi confronti e non sa se proseguire la conoscenza. A ‘complicare’ il tutto è arrivato un regalo che il corteggiatore si è visto recapitare fino a casa. Una piadina, un gelato, chupa chups e una bottiglia di vino: questi i regali consegnati a casa del corteggiatore. Ma non è tutto: accanto al pacco, un misterioso biglietto. Un biglietto anonimo, date un’occhiata:

“Non ho parole, non sono abituato a questo tipo di attenzioni”, spiega il corteggiatore nelle stories. Sammy ammette di aver pensato che si trattasse di uno scherzo di un amico, ma così non sembra. Incuriosito, il corteggiatore esclama: “Questo anonimo o questa anonima deve uscire allo scoperto!” Un episodio che non è passato inosservato ai fan di Uomini e Donne, che si chiedono: come reagirà Giovanna? Sarà gelosa dell’ipotetica ammiratrice segreta? Non ci resta che attendere la prossima puntata per scoprirlo! E a voi piacciono Giovanna e Sammy insieme?