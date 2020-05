Prende forma il cast della nuova edizione di X Factor: nella giuria potrebbe esserci anche una vincitrice di Amici, ecco l’indiscrezione

La nuova edizione di X Factor inizierà il prossimo autunno (Coronavirus permettendo). Il talent show, in onda sempre tra settembre e novembre, è stato esente dall’emergenza Coronavirus, ma ha subito ripercussioni riguardo alla nuova edizione già in cantiere. Sky infatti con una nota ha fatto già partire i precasting, chiedendo agli aspiranti talenti di inviare la propria candidatura tramite un video registrato dalla propria abitazione. Le selezioni sono aperte a tutti gli aspiranti cantanti che abbiano compiuto 16 anni al 1° settembre 2020. Per iscriversi si deve compilare il form all’indirizzo sul sito di Sky. L’edizione, inoltre, cambierà nome, rinunciando al numero dell’edizione. Tale cambiamento è un modo per restare legato a quanto successo in questi premi mesi del secondo decennio del duemila.

X Factor 2020, nella giuria anche una vincitrice di Amici?

Prende forma il cast della nuova edizione di X Factor. Nei giorni scorsi, il portale Dagospia ha rivelato che la produzione sarebbe in trattativa per il ritorno di Manuel Agnelli. Il cantautore e produttore discografico, oltre che fondatore e frontman degli Afterhours, è stato già giudice del talent show in onda su Sky dal 2016 al 2018. Sempre Dagospia, inoltre, rivela che Sky sarebbe in trattativa con una vincitrice del talent show Amici di Maria De Filippi: stiamo parlando di Emma Marrone, cantante pugliese ormai famosissima e molto amata dal pubblico. La Marrone, oltre ad essere stata una delle vallette della sessantacinquesima edizione del Festival di Sanremo, ha spesso partecipato come direttrice artistica o coach di una squadra nel talent show che l’ha resa famosa.

La cantante, dopo aver esordito anche al cinema con la pellicola Gli anni più belli di Muccino, sarebbe pronta a cambiare aria e a passare definitivamente da Mediaset a Sky.