A poche ore dalla Fase Due del contenimento del Coronavirus, Giuseppe Conte ha voluto scrivere un messaggio social a tutti gli italiani: le parole.

Come annunciato nel corso della conferenza stampa di Domenica 26 Marzo dal premier Giuseppe Conte, da domani 4 Maggio inizia la cosiddetta e tanto agognata Fase Due del contenimento del Coronavirus. In poche parole, la fase che corrisponde alla convivenza con il virus cinese in attesa di vaccino. Come ben sapete, tra pochissime ore, ben 4 milioni di italiani ritorneranno a lavoro e, di conseguenza, numerose fabbriche ed aziende avranno modo di poter riaprire i battenti. È proprio per questo motivo che, per continuare ad appellarsi al senso civico di ciascun italiano, il Presidente del Consiglio ha voluto scrivere un messaggio social sul suo canale Facebook ufficiale. Ecco le parole che, a poche ore dall’inizio della Fase Due, il Capo del Governo ha voluto scrivere alla popolazione.

Coronavirus Fase Due, il messaggio del premier Giuseppe Conte agli italiani

Lo aveva già annunciato nel corso della sua recente conferenza a reti unificate, Giuseppe Conte. E lo ha continuato a ribadire anche in quest’ultimo messaggio social. A poche ore dall’inizio della Fase Due del contenimento del Coronavirus, il Capo del Governo ha voluto scrivere delle inevitabili parole a tutto il popolo italiano. ‘Domani comincerà la fase 2 dell’emergenza, quella della convivenza con il virus. Sarà una nuova pagina che dovremo scrivere tutti insieme, con fiducia e responsabilità’, ha iniziato a dire il Presidente del Consiglio in questo lungo messaggio su Facebook. Ribadendo che, proprio domani, ben 4 milioni di italiani ritorneranno a lavoro, che inizieranno a usufruire dei mezzi pubblici e che, quindi, si potranno creare facilmente delle nuove occasioni per un probabile futuro contagio da Covid-19. È proprio per questo motivo che, come l’infettivologo Massimo Galli, ha voluto appellarsi al senso civico di ognuno. ‘Serviranno ancora di più collaborazione, senso civico e rispetto delle regole da parte di tutti’, ha continuato a scrivere.

‘Non sperperiamo quello che abbiamo faticosamente guadagnato in cinquanta giorni’, ha continuato a scrivere il premier Giuseppe Conte in questo messaggio su Facebook. Che, tra l’altro, ha voluto sottolineare di quanto sarà importante e necessario continuare a rispettare le regole fondamentali: distanziamento sociale, indossare mascherine e guanti ed, infine, lavarsi spesso le mani.

Per ulteriori news sul Coronavirus –> clicca qui