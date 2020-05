Temptation Island, un’ex concorrente ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio: svelato anche il nome del bebé, i dettagli.

Ammettiamolo: siamo tutti in attesa della nuova edizione di Temptation Island. Nonostante, pochissimi giorni fa, sia Raffaella Mennoia che Maria De Filippi siano intervenute al riguardo e, soprattutto, abbiano spiegato dettagliatamente come stanno realmente le cose, sappiamo davvero pochissimo sul reality dedicato alle coppie e, soprattutto, all’amore. A causa dell’emergenza Coronavirus, infatti, è praticamente impossibile dare delle certe informazioni al riguardo. In attesa di scoprire cos’altro succederà da qui a pochi mesi, ci sono alcuni suoi protagonisti fanno ancora parlare di sé. È il caso di questa ex concorrente. Che, qualche settimana fa, ha annunciato ai suoi sostenitori di essere incinta del suo primo figlio. E che, pochissime ore fa, invece, ha svelato il nome del bebé. Di chi parliamo? Scopriamolo insieme!

Ex concorrente di Temptation Island incinta: svelato il nome del bebè

Lara Rosie Zorzetto è stata una delle protagoniste indiscusse di Temptation Island 5. Entrata nel villaggio dell’Is Morus Relais in compagnia del suo fidanzato Michael Di Giorgio, la giovane ha immediatamente mostrato il suo forte carattere. Tanto da decidere, dopo aver ‘mascherato’ il suo compagno, di abbandonarlo sul tronco e di uscire, quindi, dal programma completamente da solo. Da quel momento, tutto è cambiato. L’ex concorrente non è più ritornata insieme al giovane Di Giorgio. E, da diversi anni, è felicemente fidanzata con Matteo. Le sorprese, però, non sono affatto terminate qui. Perché, come annunciato dalla diretta interessata, la giovane influencer, tra pochissimi mesi, diventare mamma del suo primo figlio. Insomma, una notizia davvero splendida. Che, com’è giusto che sia, non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi numerosi social. Su Instagram, infatti, Lara non soltanto ha voluto rendere pubblica la lieta novella della sua prima gravidanza, ma anche svelare il sesso del bambino. E non solo. Pochissime ore fa, infatti, la giovane Zorzetto ha confessato come si chiamerà il bebé.

Ebbene si. Il primo figlio di Lara Zorzetto e di Mattia Monaci si chiamerà Leonardo. Una scelta bellissima, ma che, da come si può chiaramente leggere dalle sue parole, non è stato affatto facile. La coppia, infatti, aveva preso in considerazione diversi nomi. Ma alla fine hanno scelto di chiamare il loro bebé Leonardo. A voi piace?