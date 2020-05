Gennaro Esposito è un famoso chef napoletano che sta dando anche lui il suo contributo nella lotta al Coronavirus. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul cuoco e personaggio televisivo.

Gennaro Esposito è un famoso chef e volto noto della televisione italiana: lo abbiamo visto nel piccolo schermo in programmi come Junior Master Chef, La Prova del Cuoco e Masterchef Italia. In occasione dell’emergenza Coronavirus, Gennaro collabora alla definizione delle linee guida del Ministero della Salute per la Fase 2. Lo chef stellato ha incontrato l’Unità di Crisi Regionale per approfondire le problematiche del settore campano. Ma volete conoscere qualcosa in più sul cuoco? Ecco tutto quello che sappiamo!

Gennaro Esposito: età, ristorante ed il contributo nella lotta al Coronavirus

Gennaro Esposito è nato a Vico Equense il 31 marzo del 1970. E’ un cuoco e personaggio televisivo italiano: ha studiato nell’istituto alberghiero De Gennaro conseguendo l’attestato di cucina nel 1988. a inaugurato nel ’92 il suo primo ristorante ‘Torre del Saracino0 alla marina di Seiano, una frazione di Vico Equense. Nel 2001 è arrivata la prima stella Michelin: sette anni dopo la seconda. Una delle sue specialità è la parmigiana di pesce bandiera ed ha riconosciuto premi come da Gambero Rosso e come già detto da Guida Michelin. Gennaro ha partecipato a programmi televisivi di cucina noti come MasterChef Italia Junior e Cuochi D’Italia.

In piena emergenza Coronavirus, lo chef ha deciso di dare il suo contributo iniziando a collaborare alla definizione delle linee guida del Ministero della Salute per la Fase 2. Ha incontrato l’Unità di Crisi Regionale per approfondire le problematiche del settore campano. Il suo obiettivo è quello di rilanciare nel più breve tempo possibile il reparto della ristorazione in Campania.

Non si hanno molte informazioni sulla sua vita privata: si sa però che è sposato con Ivana D’Antonio e dal loro amore sono nati Emanuele ed Isabella. Lo chef è molto amico di un altro chef pluripremiato, Antonino Canavacciuolo. Qui in compagnia della moglie: