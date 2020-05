Mara Venier, durante la puntata odierna di Domenica In, ha fatto una triste confessione in diretta: “È stato difficile”, ecco le sue parole

Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Domenica In, programma condotto da Mara Venier. La trasmissione inizialmente era stata sospesa in seguito all’emergenza Coronavirus. La rete pubblica poi ha deciso di proseguire, mantenendo ovviamente le dovute precauzioni. La conduttrice sta andando in onda senza pubblico e senza ospiti in studio, ma esclusivamente con collegamenti. Anche quest’oggi ci sono stati una miriade di ospiti importanti, da Pupo, reduce dalla sua esperienza come opinionista al Grande Fratello Vip, al cantante e idolo dei più giovani Rovazzi. È stato proprio Rovazzi a mettere in difficoltà la conduttrice con una domanda che non le aveva fatto ancora nessuno. La conduttrice è stata allora costretta a fare una triste confessione. Di seguito vi riportiamo le sue parole.

Mara Venier, triste confessione in diretta

Nella puntata odierna di Domenica In è stato ospite Fabio Rovazzi. Il cantante ha avviato una sorta di ‘diretta nella diretta’ con la conduttrice. Rovazzi, inoltre, ha messo ‘in difficoltà’ la Venier, chiedendole: “Cosa si prova ad andare in onda senza pubblico in studio?“. La conduttrice è rimasta spiazzata dalla domanda di Rovazzi, dato che nessuno gliel’aveva mai fatta. La Venier allora è stata costretta a fare una triste confessione: “Quando sono ritornata è stato molto difficile, l’impatto è stato davvero molto forte, anche dal punto di vista emotivo ero terrorizzata, avevo una grande paura. Non è stato facile e non è facile ancora oggi stare qua da sola”. In studio con lei non c’è nemmeno Stefano Magnanesi, perchè lui viene da una zona rossa. La conduttrice poi ha aggiunto: “Cerco di andare avanti, cerco di farcela, con dei momenti dove mi diverto, con dei momenti dove mi commuovo e la cosa strana è che non riesco più a gestire la mia emotività”.

Non tutti i mali dunque vengono per nuocere. Grazie a questa emergenza, la Venier ha imparato a gestire la sua emotività. Durante le puntate di Domenica In, però, non mancano momenti di forte emozione.