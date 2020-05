Chi è Nino Formicola: età, carriera e vita privata del famoso comico e personaggio televisivo italiano.

Nino Formicola è il comico meglio conosciuto come Gaspare del duo storico con Zuzzurro (Andrea Brambilla). Si sono conosciuti nel 1976 e insieme ebbero un enorme successo teatrale e televisivo. Il duo ha cessato di esistere quando, nel 2013, Zuzzurro è passato a miglior vita all’età di 67 anni per una malattia. Nino ha dovuto reinventarsi senza il suo caro amico e collega: nel 2018 ha vinto l’Isola dei Famosi. Sapete com’è iniziata la sua carriera, chi è sua moglie ed altri dettagli della sua vita? Vi sveliamo tutto.

Chi è Nino Formicola: vi ricordate quale reality ha vinto?

Nino Formicola è nato a Milano il 12 giugno del 1953 da mamma catanese e padre napoletano. Nel 1976 ha conosciuto Andrea Brambilla e con loro amicizia è nato poi il loro lavoro: hanno dato vita alla coppia comica ‘Zuzzurro e Gaspare’. Hanno esordito in tv nel ’78 nella trasmissione ‘Non stop’ e l’anno dopo hanno partecipato a ‘La sberla’. Hanno raggiunto il successo con ‘Drive in’. Nell’86 hanno cominciato a dedicarsi ance al teatro, interpretato in una commedia. Sono tante le loro comparse in tv: nell’89 erano nel cast di Emilio, programma comico di Italia 1 di cui sono stati anche coautori. ‘Il TG delle vacanze’, ‘Dido…menica’, ‘Miraggi’ sono i programmi in cui Gaspare e Zuzzurro hanno regalato risate.

Nel 1997 Nino Formicola e Andrea Brambilla hanno regalato le loro voci a Panico e Pena, i due scagnozzi di Ade nel cartone animato Hercules. Negli anni 2000 hanno partecipato a ‘Paperisima’, ‘Striscia la notizia’ e ‘Zelig circus’. Nel 2013, Zuzzurro è passato a miglior vita e Nino ha dovuto prendere in mano la sua carriera, senza il suo compagno. E’ stato testimonial dell’associazione di volontariato ‘City Angels’ e nel 2018 ha vinto l’edizione de L’Isola dei Famosi. Nell’estate 2019 con Ezio Greggio, Biagio Izzo, Gianluca Fubelli e Maurizio Battista, ha condotto La sai l’ultima?.

Nino Formicola è sposato con Alessandra Raya, business manager in un’azienda di ricerca farmaceutica. La donna è stata molto vicina a suo marito quando è scomparso il collega: sul web si legge che il comico rimase chiuso in casa rifiutandosi di uscire. Lei non lo ha mai lasciato solo. La coppia non ha figli. Nino ha scritto anche un libro, Io sono quello senza barba, nel quale racconta la storia del duo, Gaspare e Zuzzurro.