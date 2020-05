Tra poco inizierà Amici Speciali e Stash sarà uno dei protagonisti, ma ve lo ricordate com’era ai tempi degli inizi della sua carriera?

Maria De Filippi è pronta a ritornare in prima serata con un programma completamente nuovo e, senza alcun dubbio, imperdibile. Dopo ‘Amici Celebrities’, la regina di Mediaset si accinge ad inaugurare un nuovo show esclusivamente dedicato al talento. A pochi mesi dalla finale di Amici 19, infatti, diversi concorrenti delle passate edizione del medesimo talent si sfideranno a ritmo di canzoni e di balli in una gara davvero inedita: Amici Speciali. Non sappiamo quando il programma inizierà con esattezza. Al momento, infatti, sappiamo soltanto chi saranno coloro che si contenderanno il premio finale. Tantissimi volti noti e, soprattutto, idoli della musica e danza italiana saranno i protagonisti indiscussi di questo programma. Tra i quali spunta anche il nome di Stash, il frontman della band The Kolors. Sappiamo che il giovane Fiordispino ha trionfato nell’edizione del 2014, ma ve lo ricordate com’era? No? Beh, siete nell’articolo giusto! Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

Stash ad Amici Speciali: spunta la foto del passato, com’era agli inizi della sua carriera

Correva l’anno 2014 quando Stash, insieme alla sua band The Kolors, trionfava nell’edizione di Amici di quell’anno. Con la loro musica, bravura e professionalità, i tre giovani cantanti campani hanno conquistato un successo davvero assoluto. Tanto che, appena terminato il loro percorso all’interno della scuola di Maria De Filippi, hanno cavalcato la cresta dell’onda. Sono, infatti, più che numerosi e straordinari i singoli musicali che hanno conquistato le vette di ogni classifica. Ma non è affatto finita qui. Perché Stash, dopo l’esperienza come professore nel medesimo reality che l’ha ‘lanciato’, è pronto a rimettersi nuovamente in gioco. Infatti, come dicevamo precedentemente, il giovane Fiordispino sarà uno dei concorrenti di Amici Speciali, il nuovo talent della De Filippi che prevede una gara tra diversi protagonisti delle diverse e passate edizioni del programma. Ecco. Sono passati esattamente sei anni dall’inizio della sua carriera, ma com’era Stash agli esordi? Siete proprio curiosi di saperlo? Vi accontentiamo subito.

Grazie a questa foto presa da Mediaset Play, si può chiaramente vedere com’era Stash agli inizi della sua carriera. Che dire? Beh, nonostante siano passati diversi anni, il giovane Fiordispino non è cambiato affatto. Certo, i capelli che tutt’oggi sfoggia il cantante sono decisamente diversi rispetto a quelli dell’epoca, ma, in linea generale, il buon Antonino è rimasto sempre lo stesso. Così come il suo successo. Che, anno dopo anno, aumenta sempre di più. E non fatichiamo affatto a capirne il motivo.