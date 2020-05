Amedeo Grieco, chi è la moglie Maria Finizio: età, lavoro, vita privata e profilo Instagram della compagna dell’amatissimo comico pugliese.

Pio e Amedeo formano una delle coppie comiche più amate della tv. Dopo tanta gavetta nei villaggi turistici della loro Puglia, i due storici amici foggiani sono diventati famosi grazie a Zelig, poi a Le Iene e infine hanno raggiunto l’apice del successo con il loro programma ‘Emigratis’, in onda su Italia 1, in cui mettono in mostra tutta la loro comicità ‘scostumata’, che è diventata ormai un loro segno distintivo. L’anno scorso li abbiamo visti anche ad Amici in qualità di ospiti speciali, e anche lì hanno avuto modo di sfoderare la loro simpatia ‘politicamente scorretta’, prendendo di mira tutti i giudici e la padrona di casa Maria De Filippi. Del resto, Pio e Amedeo sono così e la gente li ama proprio per questo! Della loro vita privata sappiamo che entrambi sono sposati e sono papà. Pio D’Antini ha una bellissima moglie di nome Cristina Garofalo e una splendida figlia di nome Chiara. Amedeo Grieco, invece, è sposato con la bella Maria Finizio e ha due bambini, Federico e Alice. Proviamo dunque a scoprire qualcosa in più sulla moglie di Amedeo, che è insieme a lui da diversi anni.

Amedeo Grieco e Maria Finizio sono davvero una bellissima coppia non hanno problemi a mostrar e il loro amore anche sui social. Di Maria si sa davvero pochissimo. Nonostante abbia un profilo Instagram sempre aggiornato e seguito da oltre 50mila persone, la moglie di Amedeo è molto riservata e non fa sapere mai molto della sua vita privata, che tiene sempre lontana dai riflettori. Non sappiamo con certezza la sua età, ma di sicuro sappiamo che non ha mai lasciato Foggia, città di cui è originario anche suo marito. La coppia, infatti, vive nella città pugliese e lì ha trascorso anche la quarantena dovuta all’emergenza Coronavirus, così come ha mostrato anche sui social. Spulciando il profilo Instagram di Maria si possono trovare tante foto della sua famiglia, in particolare dei suoi splendidi bambini e di suo marito, che tengono occupata la maggior parte del suo tempo, ma anche qualche post malinconico, come quello che ha dedicato a suo padre, scomparso 10 anni fa, in occasione della Festa del Papà.

Bella, mora e dal dolce sorriso, Maria Finizio mostra su Instagram una perfetta forma, nonostante le recenti gravidanze,, e dedica spesso dolci parole alla sua famiglia, della quale è davvero innamorata.