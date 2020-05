Amici Speciali, clamorosa novità in arrivo: l’annuncio ufficiale su Instagram

A poche settimane dall’inizio di Amici Speciali, è stata annunciata su Instagram una clamorosa novità in arrivo: ecco di che cosa si tratta.

È trascorso pochissimo tempo da quando Gaia Gozzi, in pieno periodo di emergenza Coronavirus, si accingeva a trionfare ad Amici 19. Eppure, Maria De Filippi è pronta a fare il suo debutto sul piccolo schermo con una nuova formula del suo talent: Amici Speciali. Non soltanto, quindi, nei mesi scorsi, alcuni Celebrities hanno avuto la possibilità di mostrare a tutto il loro tanto amato ed affezionato pubblico le loro passioni, ma adesso, anche se non sappiamo esattamente quando, potremmo assistere ad una gara composta da vecchie presenza del medesimo programma. Un’idea davvero geniale, quindi. Che, sebbene non sappiamo con esattezza quando partirà, è davvero tanto attesa. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, sul canale social ufficiale dello show di Maria De Filippi è stata annunciata una clamorosa novità che riguarda proprio il programma. Ecco di che cosa parliamo.

Amici Speciali, novità in arrivo: di che cosa si tratta

Sappiamo davvero poco e nulla di Amici Speciali. Oltre a conoscere il cast nel suo completo, infatti, si sa pochissimo del nuovo programma di Maria De Filippi. Certo, sappiamo che non è un altro che una gara in cui vi saranno presenti diversi concorrente delle recenti edizioni, ma cosa sappiamo dei giudici e delle squadre? Beh, al momento, proprio nulla, lo ripetiamo. Molto probabilmente, non ci saranno nemmeno. Tuttavia, pochissime ore fa, sul canale social ufficiale del programma, è stata resa nota una clamorosa novità. Siete proprio curiosi di sapere di che cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Ecco. Come annunciato in questo post social, Anna Pettinelli, ex professoressa di canto della scuola e speaker radiofonica di RDS, Daniela Cappelletti speaker di Radio Italia ed, infine, Federica Gentile speaker di RTL 102.5 saranno presenti nello studio di Amici Speciali per tutte e quattro le puntate del talent. Non sappiamo in quale ruolo, sia chiaro. Fatto sta che, senza alcun dubbio, questa è una delle tante novità che lo show di Maria De Filippi prevede. Noi non vediamo l’ora che inizi, voi?

Il cast completo del talent

Come dicevamo precedentemente, a far parte del cast di Amici Speciali saranno diversi protagonisti delle precedenti edizioni. A partire, quindi, da Gaia, la recente vincitrice, e Stash. Fino a Gabriele Esposito e Michele Bravi. Ma non solo. Perché, oltre a questi, ci sono tantissimi altri nomi che rappresentano la vera e proprio eccellenza nel canto e nella danza. Insomma, i quattro appuntamenti, senza alcun dubbio, saranno davvero imperdibili.