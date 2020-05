Andrea Damante saluta Giulia De Lellis: i due si separano

Andrea Damante e Giulia De Lellis si separano nuovamente: l’ex tronista saluta la sua fidanzata sui social con una stories

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono una delle coppie più amate nella storia di Uomini e Donne. Il loro percorso nel programma di Maria De Filippi è stato uno dei più seguiti. Giulia scese per corteggiare Andrea e tra i due fu subito colpo di fulmine. Il tronista, però, seppe tenere sulle spine la corteggiatrice e fino alla fine quasi nessuno aveva capito quale fosse la sua preferenza. Damante, infatti, aveva dimostrato di provare quasi le stesse cose anche per Laura Frenna, la rivale in amore della De Lellis. Alla fine, però, Damante scelse Giulia e la loro storia d’amore è durata circa due anni, facendo sognare migliaia e migliaia di fan. La relazione pare sia terminata per alcuni tradimenti dell’ex tronista, raccontati dalla De Lellis nel libro “Le corna stanno bene su tutto“. Dopo la fine della storia d’amore, i due hanno intrapreso due percorsi e due strade diverse. Giulia si è fidanzata con Andrea Iannone, motociclista ed ex fidanzato di Belen Rodriguez, mentre Andrea ha avuto un piccolo flirt con una modella. Dopo oltre un anno di separazione, di recente Andrea e Giulia hanno annunciato il ritorno di fiamma.

Andrea Damante e Giulia De Lellis si separano di nuovo

Non tutti i mali vengono per nuocere. La quarantena ‘forzata’ è stata massacrante per molti italiani, ma ai fan di Andrea e Giulia ha portato una lieta notizia: i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno annunciato il ritorno di fiamma. La coppia ha trascorso questi cinquanta giorni circa insieme a Pomezia. L’annuncio è arrivato durante una puntata di Verissimo, ma i due erano stati ‘smascherati’ già dai loro fan e dai siti e settimanali di gossip. Giulia ha dichiarato di aver perdonato Andrea e di aver deciso di riprovarci perchè sentiva ancora delle emozioni nei suoi confronti. Dopo l’annuncio a Verissimo, Andrea e Giulia sono usciti definitivamente allo scoperto, pubblicando stories su Instagram ed esilaranti video su Tik Tok, nuovo social network che sta spopolando in questi mesi. Questa mattina però, con l’arrivo della fase 2, Giulia e Andrea si sono salutati nuovamente: il tronista, infatti, è tornato a Milano, mentre l’ex corteggiatrice è rimasta a Pomezia con la sua famiglia. Damante ha salutato la sua fidanzata con una stories sul suo account, postando una foto in cui i due sono abbracciati e scrivendo: “Ultimo giorno“.

Solo il tempo adesso dirà se Giulia e Andrea hanno fatto bene a riprovarci. Per il momento la loro storia d’amore sembrerebbe procedere a gonfie vele.