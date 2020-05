Andrea Iannone è insieme a Cristina Buccino? Il pilota di MotoGp risponde ai follower che ipotizzano un flirt tra i due, eliminando qualsiasi dubbio

La notizia della rottura tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis è arrivata all’inizio della quarantena, quindi agli inizi di marzo. I due erano già alcune settimane che apparivano distanti, non più sotto lo stesso tetto a Lugano e i più attenti urlavano già alla separazione. Effettivamente, per chi ha seguito la loro love story è sempre stato abituato a vederli molto affiatati e uniti. Sin da subito i due sono andati a vivere insieme, facendo sognare i fan dell’influencer che accanto al pilota di MotoGp l’hanno vista radiosa più che mai. Giulia e Iannone hanno fatto coppia fissa per diversi mesi, fin quando alcuni fan attenti hanno iniziato a notare dei movimenti sospetti tra la De Lellis e Damante, che sembravano essere più vicini del solito. Con l’inizio della quarantena, la situazione è parsa chiara un po’ a tutti. L’influencer e il pilota hanno trascorso la quarantena da separati e dopo qualche settimana entrambi hanno dato conferma della loro rottura, ormai da un po’.

Andrea Iannone è insieme a Cristina Buccino? La risposta del pilota di MotoGp

Dopo la rottura con Giulia De Lellis, il pilota ha avuto modo spesso di dire la propria in merito alla questione su Instagram, attraverso la sezione domande. Adesso però l’attenzione si è spostata dalla fine della relazione con Giulia, ad una ipotetica nuova fiamma. Stando a quanto notato dai followers del pilota e anche da alcuni personaggi appassionati di gossip come la Marzano, l’uomo potrebbe aver iniziato una conoscenza con un’altra donna. La persona in questione è Cristina Buccino, modella ed ex professoressa de L’Eredità ed ex naufraga dell’Isola Dei Famosi. Stando a quanto ipotizzato dal web, i due starebbero iniziando una conoscenza e si troverebbero a Lugano. Nessuno dei due ha fin ora rilasciato alcuna dichiarazione in merito, anzi, si sono rintanati nella privacy più assoluta.

Ieri sera però, dopo tanti interrogativi, il pilota di MotoGp ha deciso di rispondere a tutti coloro che chiedevano appunto di un’ipotetica relazione con la Buccino. Iannone ha risposto così: “Dato che a grande richiesta mi state chiedendo chi è la mia compagna adesso ve la faccio vedere, ho deciso così oggi, vi svelo questa cosa“, inquadrando poi un amico a cena con lui. Pare quindi che tra il pilota e la modella per ora non ci sia nulla, non possiamo fare altro quindi che aspettare per capire cosa accadrà.