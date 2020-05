Qualche giorno fa, Antonella Clerici ha condiviso sul suo canale social ufficiale uno scatto da bambina davvero inedito: l’avreste mai detto che fosse lei?

In questo periodo di quarantena, Antonella Clerici non ha mai perso occasione di poter interagire con i suoi numerosi sostenitori. Non soltanto pubblicando, sul suo canale social ufficiale, delle fantastiche e preziose ricette dei suoi pasti, ma anche condividendo degli scatti fotografici davvero inediti. L’ultimo, pensate, risale a qualche giorno fa. Quando, molto probabilmente per la prima volta in assoluto, l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco ha voluto condividere una fotografia di quando era una semplice. Nel post in questione, l’Antonellina ‘nazionale’ è in compagnia di sua sorella. E, in un batter baleno, ha conquistato tutti i suoi sostenitori. In effetti, nello scatto social, la conduttrice televisiva è davvero tenerissima. Ma siete curiosi di saperne di più? E, soprattutto, di vederla quando era davvero piccolissima? Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

Antonella Clerici, spunta lo scatto da bambina: pioggia di likes per lei

È una delle conduttrici televisive più amate ed apprezzate dal pubblico italiano, Antonella Clerici. È proprio per questo motivo che su Instagram l’ex colonna portante de La Prova del Cuoco riscuote un successo davvero inaudito. Con oltre 700 mila followers, la conduttrice televisiva non perde mai occasione di poter interagire con essi. Lo ha sempre fatto. E, come dicevamo precedentemente, lo sta continuano a fare in questo lungo e difficile periodo di quarantena. Non è un caso, infatti, se pochissimi giorni fa, l’Antonellina ‘nazionale’ ha voluto condividere uno scatto inedito di quando era soltanto una bambina. Inutile a dirvi che, in un batter baleno, lo scatto in questione è stato letteralmente preso d’assalto dai suoi sostenitori. Che, prontamente, hanno voluto fare i complimenti alla Clerici per la sua dolcezza e la sua bellezza. Vi abbiamo incuriosito abbastanza? Tranquilli, ve la riproponiamo da vicino. Guardare per credere!

Ecco. È proprio questa la foto che, pochissimi giorni fa, Antonella Clerici ha condiviso sul suo canale social ufficiale. È una splendida bambina in compagnia di sua sorella, da come si può chiaramente vedere in alto. Per questo motivo, appena vista la fotografia, la reazione dei suoi sostenitori è stata davvero incredibili. In un batter baleno, infatti, numerosi sostenitori si sono riversati sotto al post in questione per testimoniare il loro apprezzamento.

Ve la ricordate com’era nel 2006?

Non soltanto foto da bambina, ma anche foto del passato. Come raccontato in un nostro recente articolo, un po’ di tempo fa, l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco ha condiviso uno scatto del 2006. Ve la ricordate com’era ai quei tempi? Beh, sempre bellissima!