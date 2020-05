Durante la puntata odierna di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha fatto uno splendido annuncio a sorpresa: ecco di che cosa si tratta.

È iniziata una nuova settimana e, come sappiamo, con essa è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. Ecco. È proprio durante questo appuntamento che Barbara D’Urso è stata la protagonista di un annuncio davvero a sorpresa. Che, senza alcun dubbio, avrà reso entusiasta tutto il suo amato ed affezionato pubblico. Nel bel mezzo della diretta di Lunedì 4 Maggio, infatti, la padrona di casa ha fatto un’inedita rivelazione sul suo futuro televisivo. Ed, in particolare, di Domenica Live. Sappiamo che il suo show della Domenica pomeriggio è stato cancellato dai palinsesti Mediaset appena scoppiata l’emergenza Coronavirus. Ma da settembre, però, cosa accadrà? Ecco. A rivelare ogni cosa è stata la padrona di casa. Ecco cosa ha rivelato la simpaticissima e bravissima Barbara D’Urso.

Barbara D’Urso, splendido annuncio a sorpresa in diretta a Pomeriggio Cinque

Appena scoppiata l’emergenza Coronavirus, ve lo abbiamo già raccontato, sono stati davvero numerosi i programmi televisivi che sono stati sospesi. A partire, quindi, da La Repubblica delle Donne. Fino a Domenica Live. In un periodo così difficile e drammatico per tutti noi, era più che necessario offrire ampio spazio a programmi di cronaca. Ecco, ma cosa accadrà a settembre? Ovviamente, per quanto riguarda il programma di Piero Chiambretti, non sappiamo nulla al momento. Differente, invece, è il discorso sullo show della Domenica pomeriggio di Barbara D’Urso. A rivelare ogni cosa, infatti, è stata la diretta interessata. Che, nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque, ha fatto splendido annuncio a sorpresa. Stando a quanto si apprende dalle parole della conduttrice televisiva, sembrerebbe che Domenica Live inizierà nuovamente a Settembre.

‘Domenica Live ritornerà a settembre’, ha detto Barbara D’Urso nel corso della puntata odierna di Pomeriggio Cinque. Rassicurando, quindi, il suo adorato pubblico che, tra pochissimi mesi, la rivedremo nuovamente ad orario di pranzo. Non sappiamo, ovviamente, ulteriori dettagli. L’importante è, però, sapere che la rivedremo con il suo incredibile show.