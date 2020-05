Benedetta Rossi rivede la nonna e la zia dopo due mesi: il video pubblicato dalla nota food blogger su Instagram è davvero imperdibile, ecco com’è stato l’incontro.

Benedetta Rossi è senza alcun dubbio una delle più famose e amate food blogger in circolazione. I video delle sue ricette sono imperdibili e il suo modo di fare semplice e alla mano ha conquistato il pubblico, che la segue sempre con grande attenzione e affetto. In questo periodo di quarantena forzata dovuta all’emergenza Coronavirus, Benedetta si è rifugiata nel suo splendido agriturismo immerso nelle campagne marchigiane e si è dedicata al marito Marco e ai loro animali, ma soprattutto alla sua più grande passione, la cucina. Il profilo Instagram della Rossi, infatti si è riempito di tanti nuovi imperdibili video di ricette, che la gente si è divertita a riprodurre in casa propria durante il lockdown. Non solo però, perché Benedetta mostra sui social anche la sua quotidianità, con foto e video che riprendono alcuni momenti della sua vita di tutti i giorni. Poco fa la food blogger ha postato un emozionante video in cui rivede dopo due mesi sua nonna e sua zia, alle quali è particolarmente affezionata. Le immagini sono davvero imperdibili!

Benedetta Rossi rivede la nonna e la zia dopo il lockdown: il video dell’incontro è imperdibile

Benedetta Rossi ha trascorso il lockdown nel suo agriturismo nelle Marche, lontana da due persone per lei molto importanti, ovvero sua nonna e sua zia. Le due donne vivono insieme e spesso la food blogger le mostra sui social, dedicando loro dolci parole. Oggi, con l’inizio della Fase 2 dell’emergenza che ha permesso a tutti di rivedere i propri congiunti, la Rossi si è prontamente recata a casa delle due anziane per far loro visita dopo due mesi di lontananza. Un momento davvero bello ed emozionante, che la food blogger ha ripreso e pubblicato sul suo profilo Instagram. “Finalmente”, ha scritto Benedetta nella didascalia del post, accompagnando le parole con dei cuoricini. Il post comprende sia una foto delle due donne, sia due video del fatidico incontro. Benedetta è entrata in casa con le chiavi, facendo una sorpresa alla nonna e alla zia, che si sono letteralmente illuminate quando l’hanno vista, battendo le mani dalla gioia.

“Non ci abbiamo capito niente in questo periodo”, hanno detto le due vecchiette con il loro simpatico accento marchigiano, felicissime di aver rivisto finalmente la loro amata nipote.