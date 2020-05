Coronavirus, ripartono anche Lotto e Superenalotto: da oggi si può giocare

Da oggi, lunedì 4 maggio 2020, con l’arrivo della fase 2 del Coronavirus, ripartono anche Lotto e SuperEnalotto: in Italia si torna a giocare

Da oggi in Italia parte ufficialmente la fase 2. Come previsto dall’ultimo decreto del governo Conte, gli spostamenti potranno avvenire, oltre che per motivi di salute, di lavoro e per andare a fare la spesa, anche per andare a trovare i “congiunti“. Tra questi, oltre ai genitori e ai nonni, rientrano anche i fidanzati e le fidanzate. Alcune attività riaprono e in questo modo l’Italia cerca lentamente di ripartire. I lavoratori e studenti ‘fuori sede’, inoltre, possono ritornare nelle proprie città. Dato l’esodo previsto dal Nord verso le regioni del Sud Italia, lungo le strade e alle stazioni ferroviarie sono aumentati i controlli. Solo a Napoli, secondo LA 7, sono stati trovati ben quattordici positivi. L’Italia deve ripartire, ma bisogna tenere sempre alta l’allerta. Il virus, infatti, non è ancora sconfitto, anzi, continua a mietere vittime e contagia circa due mila persone al giorno.

Coronavirus, ripartono anche Lotto e SuperEnalotto

Oggi, lunedì 4 maggio 2020, con l’arrivo della tanto agognata fase 2, ripartono anche Lotto e SuperEnalotto. L’emergenza Coronavirus, infatti, ha colpito anche il gioco: le estrazioni erano state sospese, colpendo duramente il monopolio di Stato. Da oggi, però, sarà possibile giocare il SuperEnalotto e gli altri giochi d’azzardo, come Lotto, SiVinceTutto ed EuroJackpot, in vista dell’estrazione di domani. Già dallo scorso lunedì 27 aprile, invece, è possibile giocare VinciCasa, 10eLotto, Win for Life e Million Day presso le Ricevitorie con i consueti appuntamenti giornalieri.

Questo il calendario degli appuntamenti di questa settimana:

Lunedì 4 maggio: VinciCasa, Win for Life, Million Day, 10eLotto

Martedì 5 maggio: VinciCasa, Win for Life, Million Day, 10eLotto, Lotto, Simbolotto, 10eLotto serale, Superenalotto

Mercoledì 6 maggio: VinciCasa, Win for Life, Million Day, 10eLotto, SiVinceTutto

Giovedì 7 maggio: VinciCasa, Win for Life, Million Day, 10eLotto, Lotto, Simbolotto, 10eLotto serale, Superenalotto

Venerdì 8 maggio: VinciCasa, Win for Life, Million Day, 10eLotto, Eurojackpot

Sabato 9 maggio: VinciCasa, Win for Life, Million Day, 10eLotto, Lotto, Simbolotto, 10eLotto serale, Superenalotto

Domenica 10 maggio: VinciCasa, Win for Life, Million Day, 10eLotto

L’ultima estrazione del SuperEnalotto risale al 21 marzo 2020, quando furono estratti i numeri: 5 – 13 – 38 – 39 – 52 – 59 – 74 (numero Jolly) – 90 (Superstar). Il jackpot ammonta a 36 milioni e 300 mila euro. L’ultima estrazione del SiVinceTutto, invece, risale a mercoledì 18 marzo 2020, quando furono estratti i numeri: 10 – 15 – 35 – 46 – 70 – 78. L’estrazione avviene ogni mercoledì. Durante l’emergenza sanitaria, qualcuno aveva proposto di devolvere i soldi del montepremi del SuperEnalotto in beneficenza alla Protezione Civile. Trentasei milioni sarebbero una manna dal cielo nella lotta all’emergenza.