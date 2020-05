Fase Due, l’appello di Conte agli italiani: “La ripartenza del Paese è nelle nostre mani”, le parole del premier.

Oggi, 4 maggio 2020, l’Italia entra ufficialmente nella Fase Due dell’emergenza Coronavirus. Da questo lunedì entrerà, infatti, in vigore il dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte lo scorso 26 aprile. Gradatamente e con tutte le precauzioni necessarie, il nostro Paese proverà a ripartire. Una fase che, però, non dovrà rappresentare un ‘liberi tutti’: il virus rappresenta, purtroppo, ancora una minaccia e il senso di responsabilità dei singoli cittadini giocherà un ruolo fondamentale nella ripartenza. A ricordarlo è stato proprio Conte, in un’intervista al Corriere dell Sera, in cui si rivolge direttamente agli italiani. Un appello accorato, nel quale il premier sottolinea come sta a noi decidere se questa ripartenza se vogliamo che questa ripartenza sia definitiva e risolutiva.

“La ripartenza del Paese è nelle nostre mani. Se vogliamo evitare dolorosi passi indietro adesso più che mai servono collaborazione, senso di responsabilità, rispetto delle regole da parte di tutti”. Con queste parole Giuseppe Conte parla della ripartenza in Italia, che inizierà proprio oggi, 4 maggio 2020. Una ripartenza che, senza dubbio, nasconde molti rischi. Come sottolineato dal premier, questa fase non sarà meno delicata di quella che si appena chiusa: “Finora la risposta della popolazione è stata molto efficace e confido che continui ad esserlo”. I singoli cittadini, quindi, saranno i veri ‘protagonisti’ della Fase Due. Una fase in cui sarà praticamente impossibile controllare i movimenti di tutti: quasi 4 milioni di italiani torneranno al lavoro e, in più, vi è la possibilità di fare visita ai congiunti. Sta al singolo cittadino rispettare le regole e fare in modo che questo giorno rappresenti, per davvero, l’inizio della fine: “Sino ad ora abbiamo ottenuto buoni risultati con le misure restrittive. Adesso però saremo tutti chiamati ad un surplus di attenzione. Più che a decreti e ordinanze dobbiamo puntare ai principi di autotutela e di responsabilità”. Al Corriere, Conte spiega che occorrono comportamenti appropriati per proteggere se stessi e gli altri, col fine di non sperperare tutto ciò che è stato faticosamente guadagnato in 50 giorni.

Parole chiare quelle del premier Conte sulla Fase Due, che aggiunge: “Sarà una nuova pagina che dobbiamo scrivere insieme, con fiducia e responsabilità”