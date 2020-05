Coronavirus Fase Due, l’OMS avverte: ‘Mantenere alta l’attenzione su misure igieniche’

A poche ore dall’inizio della Fase Due del contenimento del Coronavirus, l’OMS ha avvertito di continuare a mantenere l’alta l’attenzione sull’igiene.

Oggi, lunedì 4 Maggio, è iniziata la tanto agognata Fase Due del contenimento del Coronavirus. Dopo quasi due mesi di misure restrittive imposta dal Governo per cercare di limitare il più possibile il contagio da Covid-19, si è data avvio alla Fase corrispondente alla convivenza del virus. Per avere una cura, nonostante numerosi studi e importanti scoperte, ci vorranno anni molto probabilmente. Quindi, come specificato anche dal premier Conte, è iniziata quest’oggi la prova più dura ed importante di tutta quest’emergenza. Ed è per questo motivo che, come sottolineato in precedenti occasioni, è necessario non abbassare mai la guardia. Il virus, infatti, esiste e continuerà ad esistere finché non si troverà un vaccino. Il nostro compito, in attesa di questo, è quello di continuare a mantenere e rispettare tutte quelle regole che, fino a questo momento, sono state più che indispensabili in questo periodo. Ci riferiamo, quindi, al distanziamento sociale. E, soprattutto, all’utilizzo di mascherine e guanti. Ma non solo. Anche un’altra regola non deve assolutamente essere trascurata. E ce l’ha avvertito anche l’OMS nella sua quotidiana conferenza stampa.

Fase Due del Coronavirus, l’avvertimento dell’OMS in conferenza

In questo ultimo periodo l’abbiamo detto spesso: durante la Fase Due del contenimento del Coronavirus non bisogna mai abbassare la guardia. Nonostante da Lunedì 4 Maggio ben 4 milioni di italiani siano ritornati a lavoro e ci sia stato un vero e proprio esodo dal Nord al Sud, il virus non è affatto sparito. In attesa di vaccino, infatti, inizia la Fase delle convivenza. Fase che, come dicevamo precedentemente, prevede il pieno rispetto di alcune norme più che importanti. Parliamo, quindi, del continuare a mantenere il distanziamento sociale. E, soprattutto, continuare ad utilizzare mascherine e guanti qualora si fosse in pubblica. Ma non è affatto finita qui. Perché, come dicevamo precedentemente, l’OMS, nel corso della conferenza stampa odierna, è necessario mantenere, in questa Fase Due, alta l’attenzione sulle misure igieniche. Ci riferiamo, quindi, al lavaggio continuo e frequente della mani. E, qualora non fosse possibile lavarle, disinfettarle con un gel apposito. Ed, ovviamente, alla corretta sanificazione dei luoghi di lavoro. Ma vediamo nel minimo dettaglio tutte le dichiarazioni di Tedros Adhanom Ghebreyesus, il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Nel corso della conferenza stampa odierna dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus ha ampiamente parlato della Fase Due del contenimento del Coronavirus. Oltre a ribadire quanto debba essere applicato nei prossimi giorni, il direttore dell’organizzazione ha tenuto a specificare quanto, in questa fase, bisogna tenere alta l’attenzione sul rispetto delle misure igieniche.

