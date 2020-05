Grande Fratello Vip 4, un’amata concorrente trova l’amore: le immagini sui social non passano inosservate.

È stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Non è stata in Casa a lungo, ma la sua presenza si è fatta sentire, eccome. Parliamo della bellissima Elisa De Panicis, modella ed influencer molto nota sul mondo web. Nella Casa più spiata della tv, la 27enne ha raccontato di avere avuto un flirt con Andrea Denver, suo coinquilino al GF Vip. Ma, oggi, nel cuore e nella testa di Elisa c’è un’altra persona! Proprio così: sembra proprio che la bella influencer abbia trovato l’amore in Messico, dove si trova da due mesi. L’ex gieffina era volata a Tulum per una vacanza con gli amici lo scorso marzo, ma, a causa della diffusione del Coronavirus, non è tornata ed è rimasta in quarantena in un villaggio messicano. Tutto fa pensare, quindi, che abbia conosciuto la sua nuova fiamma proprio nel soggiorno messicano.

Grande Fratello Vip 4, un’amata concorrente trova l’amore: Elisa De Panicis e il suo nuovo fidanzato

Elisa De Panicis ha un nuovo fidanzato? Sembra proprio di si! L’ex gieffina, protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha pubblicato su Instagram un video in cui si mostra con quello che sembra essere a tutti gli effetti il suo nuovo compagno. Il nome del ragazzo non è ancora noto, ma tutto fa pensare che Elisa lo abbia incontrato in Messico, dove si trova da qualche mese in quarantena. Un video che non passa inosservato, quello apparso sul profilo della De Panicis: la modella si lascia andare ad un bacio travolgente col suo nuovo amore. “Fate l’amore non fate la guerra”, scrive nella didascalia al post. Guardiamolo insieme:

Eh si, non sembrano esserci dubbi. Tra Elisa e il ‘misterioso’ ragazzo del video sembra essere scoppiato davvero l’amore. Il post non è passato inosservato e, in poco tempo, è stato invaso dai likes e commenti dei followers. Tutti ricchi di auguri e messaggi d’affetto per l’ex gieffina.

Non possiamo che unirci ai fan, e fare tanti auguri ad Elisa per la sua nuova storia. E voi, cosa aspettate a seguirla sui social? Non ve ne pentirete!