Ilary Blasi, nuovo arrivo in casa Totti: l’annuncio su Instagram

Ilary Blasi e Francesco Totti, nuovo arrivo in casa: l’annuncio della conduttrice su Instagram lascia tutti senza parole, ecco cos’è successo.

Ilary Blasi e Francesco Totti sono una coppia davvero amatissima dal pubblico. Conduttrice di grande successo lei, storico capitano della Roma lui, i due sono sposati dal 2005, dunque tra poco festeggeranno 15 anni di matrimonio. Un tempo davvero importante, che non ha mai scalfito l’amore che entrambi provano l’uno per l’altra. Solo pochi giorni fa, in occasione del compleanno di Ilary, Francesco le ha fatto una dolcissima dedica, proprio per ribadirle il suo amore. Anche la Blasi spesso pubblica sul suo profilo Instagram foto che la ritraggono insieme al marito. I due hanno tre splendidi figli, Cristian, Chanel e Isabel, e tutti insieme formano una famiglia davvero unita e invidiabile, come mostrano i video che talvolta pubblicano sui social. Poco fa la conduttrice ha però annunciato un nuovo arrivo in casa Totti, lasciando tutti di stucco: scopriamo insieme cos’è successo.

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno costruito una splendida famiglia, con i loro tre figli Cristian, Chanel e Isabel. Anche se il ‘pupone’ ha più volte dichiarato di desiderare una famiglia numerosa, aprendo così alla possibilità di un quarto figlio, Ilary ha sempre ribadito di stare bene così e di non aver intenzione di allargare ulteriormente la famiglia. Ora, però, la conduttrice ha annunciato un nuovo arrivo in casa Totti. Francesco è riuscito a farle cambiare idea sul quarto figlio? A quanto pare no, niente di tutto questo. Il nuovo arrivo, infatti, non è un bambino, ma un animale. Dopo aver preso la gatta Donna Paola, infatti, Ilary e Francesco hanno adottato una capretta. L’annuncio che la conduttrice ha fatto nelle sue storie Instagram ha lascito tutti senza parole, anche perché è piuttosto insolito avere una capra come animale domestico. Ma i Totti hanno deciso di fare una cosa originale e hanno preso in casa un dolcissimo esemplare di capra nata tibetana, che nella foto pubblicata da Ilary è in braccio a sua figlia. Solo pochi mesi fa, a dicembre per la precisione, Ilary aveva presentato ai fan Donna Paola, il cui arrivo non sembrava aver fatto particolarmente piacere a suo marito.

Totti però dovrà abituarsi, perché a quanto pare Ilary ha intenzione di tenere con sé anche la capretta, per far giocare e divertire i suoi figli e tutta la famiglia.