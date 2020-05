Uomini e Donne, chi è Sirius, il giovane ventiseienne corteggiatore di Gemma Galgani? Cosa occorre sapere su Nicola Vivarelli.

Il momento tanto atteso è, finalmente, arrivato. Oggi, lunedì 4 Maggio, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne davvero imperdibile. Dopo due settimane di messa in onda della sua nuova formula, Maria De Filippi è stata al timone di un appuntamento del dating show tanto atteso. In quest’occasione, infatti, tutto il pubblico da casa e nello studio televisivo ha avuto la possibilità di conoscere il volto di Sirius, il ventiseienne che ha deciso di corteggiare Gemma Galgani. I due, come ben sapete, si sono conosciuti, fino a questo momento, per via chat. E, soltanto nei giorni scorsi, hanno avuto la possibilità di vedersi e conoscersi per la prima volta da vicino. Ecco. Appurato che Sirius sia davvero giovanissimo (Gemma, infatti, non ne era pienamente convinta), cosa sappiamo su di lui? Innanzitutto, vi sveliamo il suo vero nome. Lui è Nicola Vivarelli. E, come sapete, ha ventisei anni. Ma cerchiamo di capre molto di più su di lui.

Uomini e Donne Sirius, chi è Nicola Vivarelli: cosa occorre sapere su di lui

Sin dal suo primo messaggio a Uomini e Donne, Gemma Galgani ne era rimasta profondamente colpita. Seppure avesse confessato di essere giovanissimo, la dama del trono Over era convinta che Sirius, questo il nickname utilizzato in chat dal ventiseienne, fosse molto più grande nella realtà. A quanto pare, però, non è affatto così. E lo ha potuto constatare con i suoi occhi. Quando, ancora prima di vedersi nello studio di Cinecittà, i due hanno avuto la possibilità di vedersi ‘face to face’ per la prima volta. Ecco, ma chi è esattamente Sirius? Come dicevamo precedentemente, la prima cosa che siamo venuti a sapere è il suo vero nome. Il giovane corteggiatore, infatti, si chiama Nicola Vivarelli e vive a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca. E, stando a quanto si apprende dal suo sito ufficiale Instagram, non soltanto è un membro della Carnival Cruise, ma ha anche una ricca carriera da modello. E, parliamoci chiaro, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Su Instagram, seppure non sia ricco di fotografia, il giovane è spesso e volentieri protagonisti di scatti fotografici davvero splendidi.

Della sua vita privata, infatti, non sappiamo molto. Sul suo canale Instagram, infatti, non siamo riusciti a carpire nulla. Tuttavia, come dichiarato dal diretto interessato durante la puntata odierna di Uomini e Donne, Nicola ha avuto una relazione con una sua coetanea, ma non ha specificato per quanti anni siano stati una vera e propria coppia.