Amici Speciali, la confessione di Random: “È successo per la prima volta”

A pochi giorni dall’inizio di Amici Speciali, Random ha fatto una dichiarazione attraverso il suo account Instagram: “È successo per la prima volta”

Amici è stato uno dei tanti programmi ad essere colpiti dall’emergenza Coronavirus. Maria De Filippi è stata costretta a proseguire il programma e ad andare in onda senza pubblico in studio. L’edizione ha visto trionfare Gaia Gozzi, che in finale ha battuto Javier Rojas, vincitore della categoria danza. I due parteciperanno ad un nuovo format ideato dalla produzione in collaborazione con Tim, Amici Speciali. Il programma sarebbe dovuto andare in onda subito dopo la finale del talent show, ma ha subito un ritardo per via dell’emergenza Coronavirus che ha stravolto anche i palinsesti televisivi. La trasmissione andrà in onda lunedì 18 maggio, infatti è già stato mandato in onda il promo e sono stati presentati i concorrenti che comporranno il cast di questa primissima edizione. In gara ci saranno: Alberto Urso,Random, Irama, Michele Bravi, Gaia Gozzi, Giordana Angi, The Kolors, Andreas Müller, Javier Rojas, Gabriele Esposito, Alessio Gaudino, Umberto Gaudino.

Amici Speciali, la confessione di Random

Uno dei concorrenti in gara è Random, nome d’arte di Emanuele Caso. Egli ha diciotto anni ed è originario di Riccione, in Emilia Romagna. Il nome d’arte Random deriva dal suo cognome (a) Caso. Il rapper coltiva la passione per la musica sin da giovanissimo e all’età di quattordici anni pubblica il suo primo singolo su Facebook. L’incontro con il produttore Zenit dà sicuramente una scossa alla sua carriera. Nel 2018 pubblica il suo primo album Giovane Oro. Nel frattempo tenta la fortuna partecipando ai provini di ‘Amici di Maria De Filippi’, che purtroppo però non vanno come sperato. Da li in poi però, la sua carriera comincia a decollare in modo inarrestabile. L’anno scorso, invece, ha pubblicato il singolo Chiasso, certificato doppio platino e che su YouTube ha registrato oltre 20 milioni di visualizzazioni.

Cosa c’entra il rapper con il talent show di Maria De Filippi? Emanuele ha tentato la fortuna presentandosi ai provini, ma purtroppo non è stato ammesso. Adesso, però, avrà l’opportunità di rifarsi, partecipando ad Amici Speciali. Il rapper ha commentato su Instagram: “Volevo condividere con voi un occasione importante che mi si è presentata, partecipare ad Amici Speciali, un programma ‘diverso’ come il periodo che stiamo vivendo ora, dove lo scopo è solo quello di fare del bene, cercando di intrattenere il pubblico da casa e fare della beneficenza”.

Il cantante poi ha commentato anche tra le stories il promo del programma, confessando: “È la prima volta che vengo bene in qualcosa di importante“.