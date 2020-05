Coronavirus, Giacomo Poretti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo positivo con la moglie Daniela: il racconto della coppia adesso negativa

Chi non ha mai visto un film di Aldo Giovanni e Giacomo? Il trio comico che ormai da moltissimi anni ha raggiunto il successo sia sul piccolo che sul grande schermo con i loro spettacoli e i film, sta attraversando la quarantena ovviamente in modo differente e in particolare Giacomo Poretti, che ha scoperto qualche settimana fa di essere positivo al Coronavirus. Una notizia decisamente spiacevole per l’attore che vive a Milano insieme alla moglie e al figlio. La notizia deve essere stata certamente preoccupante per l’uomo e la sua famiglia, ma fortunatamente la situazione si è risolta nel migliore dei modi, nonostante poi anche la moglie sia risultata positiva al Covid-19. Sono dovute trascorrere alcune settimane prima di essere guariti totalmente, nel frattempo hanno dovuto ovviamente seguire alla lettera tutti i protocolli imposti dal governo e dalla protezione civile in questo particolare caso. In una lunga intervista a Vanity Fair i due coniugi hanno deciso di raccontare la loro esperienza, in modo molto personale e sincera, spiegando anche il coinvolgimento di amici e vicini di casa.

Coronavirus, Giacomo Poretti positivo con la moglie Daniela: il racconto

L’attore del trio comico Aldo Giovanni e Giacomo è risultato positivo al Corona Virus insieme alla moglie Daniela Cristofori. Giacomo e Daniela hanno trascorso la quarantena in completo isolamento nella propria abitazione di Milano, avendo contratto il Virus. La donna che nella vita è una psicoterapeuta e regista teatrale, ha voluto rilasciare un’intervista a Vanity Fair in cui spiega come hanno affrontato questo periodo così difficile. Tutto è iniziato il 7 Marzo, quando il marito Giacomo ha iniziato ad avere la febbre molto alta, dopo qualche giorno anche lei ha iniziato ad avere la febbre e procedendo con ulteriori indagini si è quindi scoperto che i due erano positivi al Coronavirus. La donna spiega che la notizia li ha sconvolti molto, dato che comunque hanno un figlio di 13 anni e la preoccupazione principale era che se si fosse presentata la necessità di un ricovero ospedaliero il ragazzo sarebbe rimasto da solo. Fortunatamente questo non è stato necessario e i due ora godono di un buono stato di salute.

In questi momenti molto difficili hanno potuto fortunatamente contare su tutto l’aiuto e il sostegno di amici e vicini di casa, che si occupavano di fare loro la spesa e metterla dietro la porta. Stando a quanto raccontato dalla donna, l’attore non avrebbe reagito bene alla notizia della positività e avrebbe attraversato dei giorni di grande preoccupazione e abbattimento. Entrambi si sono poi resi conto di dover essere forti per loro figlio e cercare quindi di non abbattersi. Successivamente altra nota di preoccupazione è stata certamente la positività dei genitori di Daniela, che si trovano in una RSA, anche se al momento sembrano essere in buona salute, nonostante qualche complicazione.