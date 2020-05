Il Dr. Younan Nowzaradan di ‘Vite al limite’ offre alcuni consigli a chi vuole perdere peso in poco tempo: ecco la dieta per il post quarantena dovuta all’emergenza Coronavirus.

L’emergenza Coronavirus ha messo in pausa le vite di tutti: lunghe giornate in casa alle prese con ore da riempire e tante ricette da provare non hanno di certo aiutato il peso ideale fisico. In molti durante il periodo di lockdown hanno messo qualche kilo in più: non disperate! Direttamente da ‘Vite al limite‘, il Dr. Nowzaradan ha svelato alcuni consigli su come perdere peso in poco tempo. Originario dell’Iran, il dottore è un famoso chirurgo di bypass gastrico e famoso personaggio televisivo: ecco i suoi preziosi consigli.

Dieta post quarantena: ecco i consigli del Dr Nowzaradan per perdere peso in poco tempo

Il famoso chirurgo e personaggio televisivo italiano, il Dr. Nowzaradan ha dato alcuni consigli su come perdere peso in poco tempo dopo il periodo di lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus. Si tratta di una dieta ipocalorica ed a basso contenuto di carboidrati: “Il piano generale prevede di mangiare 800-1.200 calorie al giorno che derivano da cibi integrali e naturali consumati durante 3 pasti. È ricco di proteine ​​e povero di grassi e carboidrati. La dieta di base è di circa 6-7 once, di cereali integrali, 3 tazze di latte e uomini avranno 6-8 once, di proteine ​​e donne 4-6 once” si legge su Fitnessclone.com. Si legge ancora che le persone sane dovrebbero mangiare 20-35 grammi di fibre e i grassi dovrebbero provenire da fonti sane come pesce e semi di lino. I grassi devono essere evitati e il sodio deve essere mantenuto sotto i 2300 mg: il Dr. Now non approva gli snack, non pensa che esista uno spuntino salutare. Non è consentito zucchero, compresa la frutta.

La pagina Twitter che tratta di fitness ha consigliato la dieta del Dr Now.