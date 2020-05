Grande Fratello Nip, l’incredibile decisione della Mediaset sullo storico Reality tv: le parole di Barbara D’Urso non lasciano spazio a dubbi

E’ ormai trascorso un mese da quanto il reality tv più seguito d’Italia ha chiuso i battenti. L’edizione Vip di quest’anno ha incontrato un cast non solo molto corposo e apprezzato, ma anche numerosissime difficoltà, dovute all’arrivo del Coronavirus in Italia e nel resto del mondo. Generalmente i protagonisti del reality sono totalmente esclusi dal mondo al di fuori della casa, per non essere condizionati e soprattutto per continuare le dinamiche di gioco. Quest’anno invece è stato necessario metterli costantemente al corrente della situazione al di fuori della casa del Gf Vip e soprattutto, hanno avuto la possibilità di mettersi in contatto con i parenti per conoscere il loro stato di salute. I piani iniziali della rete Mediaset erano molto diversi… Finita la versioni Vip del Reality, infatti, Barbara D’Urso sarebbe dovuta salire nuovamente al timone della versione nip, con qualche settimana di distanza, in modo da poter usufruire della stessa abitazione utilizzata per i vip. Data la situazione ovviamente questo non è stato possibile, e si era quindi pensato che sarebbe slittato in tempi migliori, ma pare proprio che la Mediaset abbia deciso diversamente.

Grande Fratello, la decisione della Mediaset: le parole di Barbara D’Urso

Inizialmente come vi dicevamo prima, conclusasi la versione Vip del Grande Fratello, si era pensato di iniziare dopo qualche settimana la versione Nip, in modo da poter riutilizzare la casa appena chiusa e ottimizzare le spese, ma stando a quanto dichiarato dalla D’Urso non sarà così. Alla conduzione della versione Nip ci sarebbe dovuta essere proprio lei, che da qualche anno è tornata al timone del noto reality tv. Impegnatissima in questo periodo di quarantena con i suoi programmi d’informazione e di gossip, la D’Urso è sempre stata molto entusiasta di poter tornare nuovamente a condurre il Grande Fratello, ma pare proprio che per qualche tempo dovrà accontentarsi di ‘Live non è la D’Urso’ e ‘Pomeriggio Cinque’, perche il Grande Fratello non si farà.

La conduttrice Mediaset in una recente intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, avrebbe confermato la cancellazione della versione Nip, non specificando le motivazioni della Mediaset in merito alla scelta effettuata. Sembrerebbe probabile che invece della versione Nip, possa esserci un’altra versione Vip. Non si sa ovviamente se condotta da Alfonso Signorini o meno.