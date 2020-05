Harry Potter e la Pietra Filosofale, l’iniziativa degli attori: bellissima notizia per i fan della saga di J.K. Rowling amata da milioni di lettori

In questo periodo di quarantena, non è affatto inusuale la gente decida di occupare il proprio tempo a leggere, una volta finito di studiare e o di lavorare. Si sa, leggere è un piacere per l’anima e per la mente che ha una via di fuga verso mondi mai visti, senza però allontanarsi di casa. “Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria! Chi legge avrà vissuto 5000 anni“, una delle celebri frasi dello scrittore Umberto Eco, che al momento pare cadere a pennello. Non è certamente solo un luogo comune, ma chi legge ha modo di evadere spiritualmente e con la fantasia dalle mura di casa e raggiungere i luoghi più impensabili. Per aiutare anche chi non può leggere, non è ancora in grado, o non possiede il libro in questione, gli attori della sara fantasy più famosa e redditizia del globo hanno deciso di correre in soccorso. Stiamo parlando del cast di Harry Potter e la Pietra Filosofale…

Harry Potter e la Pietra Filosofale, l’iniziativa degli attori: bella notizia per i fan

Gli attori della Saga del Maghetto più famoso di sempre hanno deciso di aiutare tutti coloro che al momento non possono permettersi di acquistare il libro e leggerlo. In più è un modo per intrattenere e persone che si trovano in una situazione piuttosto difficile. Il primo a prendere parte all’iniziativa è stato proprio il maghetto interpretato da Daniel Radcliff. Il ragazzo ha pubblicato il video sul suo canale ufficiale Instagram.

Gli attori hanno deciso di leggere a turnazione i vari capitoli della saga, permettendo così a tutti quanti di poterlo conoscere. La lettura del capitolo 1 è visibile e ascoltabile si sul suo profilo ufficiale Instagram, che su Spotify.