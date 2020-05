Ilary Blasi come non l’avete mai vista prima d’ora: sul suo canale social ufficiale, la bellissima moglie di Francesco Totti ha mostrato la sua ricrescita.

Seppure si sia iscritta con ‘netto’ ritardo rispetto a tutte le altre sue colleghe, Ilary Blasi ha recuperato tutto il tempo perso. Sul suo canale social ufficiale, l’ex letterina di Passaparola, infatti, è solita intrattenere il suo amato pubblico con delle foto davvero speciali. Qualche ora fa, ad esempio, vi abbiamo mostrato il ‘nuovo arrivo’ in casa Blasi-Totti. Recentemente, invece, l’ex conduttrice del Grande Fratelli Vip si è mostrata su Instagram in un modo davvero inedito. Perché, parliamoci chiaro, non l’avevamo mai vista così. Di che cosa parliamo esattamente? Semplice! Dei suoi capelli. A causa dell’emergenza Coronavirus, lo sappiamo, i parrucchieri italiani sono tutti chiusi. E, per questo motivo, sono numerosi i personaggi pubblici che sono praticamente ‘disperati’. Non è un caso, infatti, se pochissime ore fa, la Blasi ha mostrato a tutti la sua ricrescita.

Ilary Blasi mostra la sua ricrescita su Instagram: ‘Come stiamo messi?’

Da quando ha aperto il suo canale Instagram, Ilary Blasi non perde occasione di poter aggiornare i suoi followers di tutto quando le accade. Non soltanto, quindi, incredibili ed entusiasmanti scatti fotografici, ma anche imperdibili video più che divertenti. L’ultimo, ad esempio, risale a qualche ora fa. Quando, ancora prima di portare la sua macchina al lavaggio, l’ex letterina di Passaparola ha mostrato la sua ricrescita su Instagram. Come dicevamo precedentemente, sono tantissimi i personaggi pubblici che, a causa della chiusura di tutti i parrucchieri per l’emergenza Coronavirus, sono completamente ‘disperati’. E, per questo motivo, spesso e volentieri, sono costretti a farsi colori, tagli o coprire autonomamente nelle proprie abitazioni. Sarà anche il caso di Ilary Blasi? Beh, ovviamente, questo non lo sappiamo. Fatto sta che, pochissime ore fa, l’ex conduttrice del Grande Fratello Vip ha voluto mostrare a tutti i suoi followers l’effetto che la quarantena ha avuto sui suoi capelli. Volete vederla anche voi?

Ecco. È proprio così che, pochissime ore fa, Ilary Blasi si è mostrata sui social. Bellissima come sempre e con una ricrescita che, a detta sua, deve essere messa a posto.

Come è andata la quarantena con Francesco Totti?

Come raccontato dall’ex capitano giallorosso in una diretta social, la quarantena in casa Totti è proceduta davvero alla grande. I due piccioncini, infatti, hanno ampiamente dedicato il tempo ai loro tre figli. Anche se, come dichiarato dall’ex calciatore, quella che comanda in casa è proprio Ilary. ‘È come se fossi un ospite’, aveva specificato il buon Totti a Diletta Leotta.