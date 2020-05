Meghan Markle, una curiosissima indiscrezione sul suo passato fa impazzire i fan: lo strano divieto imposto agli ex collaboratori della serie Suits

Meghan Markle è sicuramente una delle donne più amate e ammirate del pianeta, soprattutto dopo il suo matrimonio con il duca di Sussex, Henry Windsor. La donna è una vera e propria icona di bellezza e di stile, apprezzata e imitata in tutto il mondo. La sua storia d’amore con il Principe Henry ha fatto sognare milioni di persone, risultando essere una vera favola moderna. Il giorno del Matrimonio, sono stati milioni i telespettatori che hanno assistito alla celebrazione in diretta tv. La favola dei principi si è però interrotta con la decisione di allontanarsi dalla casa Reale per condurre una vita più riservata e con molte meno ristrettezze e regole in Canada. Il divorzio reale ha fatto sorgere tantissime domande anche tra i sudditi, che non erano preparati ad un evento del genere. Trasferiti in Conada, i coniugi, con il piccolo Archie hanno iniziato una vita tranquilla all’insegna delle opere caritatevoli nei confronti del prossimo e dei più bisognosi. Nonostante ciò. c’è ancora chi non esclude che potremmo rivedere nuovamente la Markle sul piccolo schermo molto presto.

Meghan Markle, l’indiscrezione sul suo passato: lo strano divieto

Meghan Markle, prima di diventare la moglie del Duca di Sussex e ricoprire anch’essa questo ruolo per qualche mese, è stata un’attrice e modella molto apprezzata negli States. Meghan è stata per anni uno dei volti cardine della serie tv Suits, che le ha regalato notorietà e fama. La donna vanta nel suo curriculum da attrice la presenza in molti film e telefilm, che a qualche suddito più esigente ha fatto storcere il naso. Il suo passato d’attrice ora torna a bussare alla porta, soprattutto ora che il divorzio reale li ha portati a vivere in Canada. Sarebbe infatti uscito a galla un’indiscrezione proprio risalente al periodo in cui lavorava alla serie tv Suits. Uno dei cameraman che seguiva la Markle nelle riprese della serie tv, avrebbe rilasciato infatti un’intervista al ‘DailyMail’, in cui ha avuto modo di raccontare alcune manie dell’attrice.

L’uomo avrebbe infatti raccontato che la Markle era particolarmente precisa e scrupolosa sul lavoro. Secondo il cameraman, l’attrice chiedeva di poter visionare tutti i girati alla fine di ogni giornata di lavoro, dimostrando di essere una grande professionista. Ma tra le manie della donna c’era sicuramente il divieto di riprenderle i piedi. Secondo l’uomo infatti, la Markle non voleva che i suoi piedi fossero ripresi, a causa di alcune cicatrici dovute ad un intervento ortopedico correttivo effettuato anni prima.