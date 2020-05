Uomini e Donne, ecco cosa ha dichiarato l’ex fidanzata di Sirius, il giovane corteggiatore di Gemma Galgani, in una recente intervista per Fanpage.

Abbiamo avuto modo di conoscerlo nelle recenti puntata di Uomini e Donne, ma è soltanto nel corso dell’appuntamento di lunedì 4 Maggio del dating show di Canale 5 che abbiamo potuto vedere il suo volto. Sirius, nickname di Nicola Vivarelli, è uno dei protagonisti indiscussi di queste ultime puntate del programma di Maria De Filippi. Il giovane ventiseienne, infatti, ha scelto di corteggiare Gemma Galgani. Nonostante la cospicua differenza d’età, il bel Vivarelli ha tutte le intenzione di intraprendere una conoscenza con la dama torinese. E, a quanto pare, anche lei non ha assolutamente di rinunciarvi. ‘Per me l’età non conta niente, è soltanto un numero’, ha detto Nicola dopo aver detto di avere avuto una relazione con una sua coetanea. Ecco. Proprio a tal proposito, l’ex fidanzata di ‘Sirius’ è stata raggiunta da Fanpage. E si è lasciata andare ad una lunga intervista. Ecco cosa ha rivelato.

Uomini e Donne, parla l’ex fidanzata di Sirius, il giovane corteggiatore di Gemma

A parlare a Fanpage è Chiara, l’ex fidanzata di Sirius. In questa lunga intervista, la giovane non soltanto ha parlato della sua storia d’amore con Nicola Vivarelli, questo è il vero nome del giovane corteggiatore di Gemma Galgani, ma ha anche spiegato dettagliatamente la sua impressione. I due, come raccontato dalla diretta interessata, si sono conosciuti a Forte dei Marmi, luogo di nascita di Nicola. E da lì, dopo un’amicizia, hanno iniziato a stare insieme. Nonostante una piccola differenza d’età, i due sono stati insieme fino al 2014 dopo 2 o 3 anni. ‘Non è stata una storia bellissima’, ha detto Chiara a Fanpage. Sottolineando di quanto, all’epoca, Nicola era abbastanza infantile. Ma non è affatto finita qui. Curiosi di sapere cos’altro ha dichiarato in merito?

In questa intervista a Fanpage, infatti, Chiara non soltanto ha raccontato di quando, diversi anni fa, sia lei che lui hanno fatto un provino per Uomini e Donne, ma anche spiegato che, a detta sua, Nicola non sia affatto nel dating show di Canale 5 per un reale interessa per Gemma Galgani, bensì per le telecamere. Ovviamente, poi, specifica: ‘Devo aggiungere che non lo frequento da tempo, non so più cosa gli passi per la testa’. Insomma, le parole di Chiara sembrano essere davvero molto chiare. A detta sua, quindi, Nicola non è affatto interessata alla dama torinese, bensì al contesto. Voi da che parte state invece?