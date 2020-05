Addio a ‘Il Segreto’, le parole di ‘Donna Francisca’: “Mi mancheranno tutti, difficile guardare avanti”, l’attrice svela alcuni possibili progetti per il futuro.

Ha fatto il giro del web in pochissimo tempo la notizia della chiusura de ‘Il Segreto’. La soap opera di canale 5 è andata in onda per ben 9 anni, ottenendo un successo davvero incredibile soprattutto in Italia, dove le vicende di Puente Viejo hanno appassionato il pubblico, arrivando anche ad occupare la prima serata. Molti, infatti, non hanno preso affatto bene la notizia della ciusura dell’amata soap, i cui protagonisti hanno raggiunto un grande successo, soprattutto in Italia. Tra i personaggi rappresentativi e allo stesso tempo discussi della fiction, c’è sicuramente la terribile Donna Francisca Montenegro, interpretata perfettamente dall’attrice spagnola Maria Bouzas. In una recente intervista a ‘Mio’, l’attrice ha parlato del grande dispiacere di aver dovuto dire addio al suo personaggio e in generale a questo set. Ora, a Nuovo Tv, ha parlato anche del suo futuro: ecco le sue dichiarazioni nel dettaglio.

‘Il Segreto’ chiude per sempre: ecco le dichiarazioni di ‘Donna Francisca’ sul suo futuro

Ora che ‘Il Segreto’ volge al termine, i protagonisti della soap guardano avanti. Non sarà sicuramente facile per loro voltare pagina dopo tanti anni di lavoro, e lo confermano le parole di una delle attrici più rappresentative della fiction. Parliamo di Maria Bouzas, che interpreta la terribile Donna Francisca Montenegro, donna ricca e senza scrupoli, capace di tutto pur di ottenere quello che vuole. Maria è pronta a dire addio al suo personaggio, ma sottolinea che non sarà facile: “Il ruolo di Francisca mi ha dato la sicurezza economica. Mi mancherà molto l’intero cast, in particolare Ramon Ibarra. Siamo grndi amici e il nostro affetto continuerà anche dopo la soap”, ha dichiarato Maria, che sul futuro non ha ancora le idee chiarissime: “Sarà difficile guardare avanti“, ha detto l’attrice, aggiungendo che prima dell’emergenza Coronavirus ha ricevuto due chiamate per altrettanti film, ma per ora nulla è stato deciso.

Tra i progetti della Bouzas, comunque, c’è il ritorno al teatro e alla commedia: “Voglio dare un taglio ai drammi di Donna Francisca, il mio lato comico vuole il suo spazio”, ha concluso l’attrice.