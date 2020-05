Adele, trasformazione incredibile: la cantante ha perso più di 30 kg, lo scatto pubblicato sui social lascia tutti senza parole.

Uno scatto che non è passato affatto inosservato, quello pubblicato qualche ora fa da Adele sui suoi profili social. La cantante australiana è tornata sui social in occasione del suo 32esimo compleanno, per ringraziare quanto le hanno inviato messaggi di auguri in questo giorno speciale. Ma quello che è saltato agli occhi di tutti è ben altro. La cantante si è mostrata in una versione del tutto nuova. Sono già diversi mesi che Adele è dimagrita grazie alla dieta Sirt, che le ha permesso di perdere più di 30 kg. E, nello scatto in questione, la cantante appare più in forma che mai in uno splendido mini abito nero, che ne evidenza le nuove forme. Un cambiamento che ha lasciato i fan senza parole. Diamo un’occhiata.

“Grazie mille, spero che stiate tutti bene in questo periodo folle! Vorrei ringraziare tutti i primi soccorritori e i lavoratori che ci hanno tenuto al sicuro rischiando le loro vite, Siete davvero degli angeli!”. Queste le parole che la cantante Adele ha accompagnato al suo ultimo scatto pubblicato sui social. Uno scatto che non è passato inosservato. La cantante si mostra in un look decisamente nuovo, dopo aver perso più di 30 kg. Un cambiamento che ha lasciato tutti di stucco. Guardate con i vostri occhi:

Il post è stato letteralmente invaso dai commenti dei fan: in tanti hanno fatto gli auguri alla meravigliosa artista. E c’è anche chi, su Twitter, ha notato una certa somiglianza tra la ‘nuova’ Adele e la sua collega Katy Perry. Quel che è certo è che, sia prima che adesso, Adele era ed è assolutamente unica. E voi, cosa aspettate a seguire la cantante sui social? Non ve ne pentirete!