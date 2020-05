Coronavirus, Alba Parietti positiva si confessa su quanto accaduto nelle scorse settimane: “Non ho avuto nessun trattamento di favore”, il racconto

Solo qualche giorno fa vi parlavamo di un’Alba Parietti totalmente inedita, con i capelli corti e decisamente molto nostalgica. La conduttrice si è mostrata in vesti totalmente nuove per i fan, con i capelli cortissimi, e senza le solite acconciature che l’hanno resa celebre in tv. In un lungo post su Instagram spiegava di aver trascorso la quarantena a pensare e a far i conti col proprio IO. La donna ha infatti raccontato di essersi trovata in un periodo molto buio in cui ha dovuto affrontare la paura di non accettarsi più una volta tolto il superfluo. Alba ha scritto di aver tolto piano piano tutto ciò che non era necessario, trovandosi nello specchio semplicemente Alba. La paura di non accettarsi e di non essere accettata l’ha certamente destabilizzata in un primo momento, fin quando non ha poi avuto il coraggio di mostrarsi così com’è. Stando alle sue ultime dichiarazione è facile intuire il perché di queste paure e tristezze. La donna ha infatti dichiarato in diretta tv di aver contratto il Coronavirus.

Coronavirus, Alba Parietti positiva: “Non ho avuto nessun trattamento di favore”

La conduttrice Alba Parietti ieri al programma Carta Bianca ha lasciato davvero tutti senza parole. Stando a quanto a raccontato al programma condotto da Bianca Berlinguer, avrebbe contratto il virus nei primi giorni di Marzo, all’inizio dello scoppio della pandemia. Fortunatamente ha raccontato di non aver avuto complicazioni e che ha trascorso la quarantena confinata nella propria stanza, fin quando non è stata assolutamente sicura di essere guarita. Nel frattempo però le precauzioni e le paure sono state ovviamente tantissime e anche ora superato il momento di paura, l’apprensione è tanta. La donna ha riferito alla conduttrice di non aver ricevuto alcun tipo di trattamento o di favoritismo, anzi, è stata quasi abbandonata a se stessa e il test sierologico lo ha effettuato in una clinica privata. Parole molto forti quelle della Parietti che in particolar modo ha sottolineato: “Non ho avuto nessun trattamento di favore. Non ho fatto assolutamente tamponi, ne avuto visite o cure di nessun tipo. Ho preso una Tachipirina ho pianto, ho avuto paura , Mi sono messa per mia scelta in isolamento volontario in camera mia per 14 giorni. Senza uscire mai di casa . Utilizzando mascherine e guanti ogni volta che incontravo chi viveva con me e mantenevo distanze con mascherine e guanti.

Ho scoperto di essere stata sicuramente infettata dopo un mese e mezzo da un test sierologico fatto a pagamento in una clinica a cui tutti potevano accedere… Sapevo già di essere immune e guarita per ulteriore certezza, mi è stato fatto il test necessario per poter donare il plasma per poter salvare vite umane… Mi sembra una cosa bellissima. Potrò forse con il mio sangue salvare dei malati di Covid 19“. Un racconto davvero molto forte quello della donna, che attualmente spera di poter aiutare anche chi è ancora infetto attraverso delle donazioni di plasma.