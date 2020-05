Coronavirus, bonus di mobilità alterativa: fino a 500 euro per l’acquisto di bici e monopattini, le parole della Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli.

Da lunedì 4 maggio 2020, l’Italia è entrata ufficialmente in quella che è stata definita la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Una fase in cui, gradatamente, il Paese proverà a ripartire, con le dovute precauzioni e senza dimenticare che, purtroppo, il virus continuerà a rappresentare una minaccia concreta. Tra i problemi che, inevitabilmente, si presenteranno in questa nuova fase, soprattutto nelle grandi città,c’è quello del sovraffollamento dei mezzi, essendo ripartite tantissime attività e, pertanto, tornati a lavoro circa 4 milioni di italiani. Per incentivare i cittadini ad utilizzare mezzi di trasporto alternativi, si sta pensando a una misura concreta. La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, nel corso dell’audizione alla Commissione Ambiente e Trasporti della Camera sulle ricadute da Covid-19 ha dichiarato che è allo studio e in dirittura di arrivo un ‘bonus di mobilità alternativa’. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Si chiama ‘bonus di mobilità alternativa’ e sarà, con ogni probabilità, la nuova misura introdotta dal Governo per incentivare i cittadini a spostarsi con mezzi alternativi. Nello specifico, si tratta di un bonus destinato alle metropoli e aree urbane con più di 50 mila abitanti, che arriva fino a 500 euro, utilizzabili nell’acquisto di biciclette ( tradizionali o con pedalata assistita), monopattini, segway e howerboard. Una misura che serve quindi per incoraggiare i cittadini a spostarsi con queste modalità, spesso poco utilizzate in situazioni ‘normali’. Cittadini che, come riferito dalla De Micheli, si spostano notevolmente dal 4 maggio: circa 3 milioni di persone sono in movimento da questo lunedì e, di queste, il 10% utilizza i mezzi pubblici.

Al momento la Ministra non ha spiegato le modalità con cui verrà distribuito il bonus, ma potrebbe essere erogato come rimborso dopo l’acquisto.