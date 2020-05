Coronavirus, Paulo Dybala spiazza tutti: annuncio a sorpresa

Paulo Dybala, calciatore della Juventus risultato positivo al Coronavirus, poco fa ha pubblicato un annuncio a sorpresa sul suo profilo social

Il Coronavirus ha messo in ginocchio tutto il mondo e non ha fatto alcuna distinzione. Tutti sono stati colpiti: uomini e donne, ricchi e povero, nessuna distinzione di genere né di ceto. Il morbo ha fatto anche vittime illustri, come lo scrittore Luis Sepulveda, e tra i contagiati si contano anche attori, politici e calciatori. La Juventus è stata una delle squadre più colpite della Serie A. Rugani, Matuidi e Dybala sono risultati positivi e se per i primi due il calvario sembra essere terminato, riguardo a Dybala, fino a pochi giorni fa, pare che il tampone risultasse ancora positivo. Nel frattempo c’è un duro braccio di ferro tra Lega e governo per la ripartenza del campionato italiano. Il ministro Spadafora sembrerebbe voler prolungare l’astinenza dal calcio.

Coronavirus, l’annuncio di Paulo Dybala

Come abbiamo detto sopra, Paulo Dybala, calciatore argentino della Juventus, è stato uno dei più colpiti dal virus proveniente dalla Cina. L’ex fantasista del Palermo, fino a qualche giorno fa, come riportato dal media spagnolo El Chiringuito de Jugones, sarebbe risultato positivo anche al quarto tampone per individuare il virus. Il calciatore, però, sarebbe asintomatico. L’attaccante bianconero è costretto a prolungare la sua quarantena, dovendo obbligatoriamente evitare contatti con le persone. Pochi minuti fa però, la Joya, così come è soprannominato l’argentino, ha spiazzato tutti con un annuncio pubblicato sul suo profilo Instagram: “La mia faccia dice tutto: finalmente guarito dal Covid-19″. Il calciatore ha pubblicato una foto in cui esulta aprendo le braccia e guardando il cielo. Anche in quest’occasione, la Joya ha dimostrato di essere un fenomeno. U Picciriddu, com’era soprannominato a Palermo, nonostante la pressione costante del temibile morbo, è riuscito a dribblarlo e ad insaccare a porta vuota. Paulo ha vinto anche questa partita e adesso chissà magari potrà ritornare in Italia come ha fatto il suo compagno di squadra Cristiano Ronaldo. L’argentino ovviamente dovrà attendere l’ok dei medici per tornare nel nostro paese.

Nel frattempo, però, la situazione è ancora in fase di stallo. Governo e Lega non trovano un punto d’accordo e senza un compromesso il campionato italiano non riparte. Diversa, invece, la situazione negli altri paese: in Francia è stato deciso di sospendere il campionato e affidare lo scudetto al PSG (primo in classifica), mentre in Germania presto si ripartirà. Quale linea seguirà il campionato italiano? Quella francese o quella tedesca?