La Fase 2 dell‘emergenza Coronavirus è appena cominciata e gli esperti sono già al lavoro per cercare di capire se e come questa lieve riapertura influirà sulla curva dei contagi, che prima del 4 maggio era calata vertiginosamente. Da lunedì oltre 4 milioni di italiani sono tornati al lavoro ed è stata data la possibilità a tutti di rivedere i propri parenti all’interno della stessa Regione, ma anche di tornare al proprio domicilio fuori Regione per chi è rimasto lontano da casa per tutto il lockdown. Di nuovo insieme anche i fidanzati, considerati dal Governo ‘affetti stabili’. Insomma, il cambiamento c’è stato, anche se le autorità hanno pù volte ribadito che non si tratta di un ‘liberi tutti’, perché il virus c’è ancora e la guerra non è stata ancora vinta. Fino al 18 maggio si continuerà a valutare la situazione, per poi eventualmente effettuare nuove aperture. Intanto sono partiti i test sierologici su un campione di 150mila italiani per conoscere meglio e più nel dettaglio il comportamento del virus. Insomma, gli esperti sono al lavoro e il direttore aggiunto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dato a tutti nuovi dettagli sul virus, sottolineando che è molto subdolo e non colpisce solo i polmoni: ecco le sue parole nel dettaglio.

Il professor Ranieri Guerra è il direttore aggiunto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e spesso lo abbiamo visto in tv in queste settimane, sempre pronto a parlare della difficile situazione che l’Italia, e non solo, sta vivendo, e sempre pronto anche a dare nuove informazioni sul Coronavirus in base agli studi che continuano ad andare avanti. Le ultime dichiarazioni del dottor Guerra sottolineano ancora una volta la gravità e la serietà della situazione: “Questo è un virus subdolo”, ha detto, “non colpisce solo i polmoni”. Guerra ha spiegato che è molto difficile trovare una cura che funzioni bene contro il Covid-19, perché quest’ultimo colpisce diversi organi, mettendo l’organismo a dura prova: “Il virus colpisce il sistema nervoso, ma anche il fegato, il cuore e l’intestino”, ha aggiunto.

Ranieri Guerra ha parlato anche del numero attuale di malati in Italia, dicendo che su 100 persone, 80 sono asintomatiche e 15 paucisintomatiche.