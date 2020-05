Uomini e Donne, Nicola Vivarelli corteggia Gemma Galgani: che reazione ha avuto la mamma del giovane quando ha saputo che il figlio andava a corteggiare la Dama?

La storia di Gemma e del suo corteggiatore molto più giovane di lei sta facendo chiacchierare molto. Negli studi di Uomini e Donne non va proprio giù che un ventiseienne possa corteggiare la Dama del Trono Over: nonostante le polemiche e le critiche, soprattutto di Tina Cipollari, il giovane Nicola non demorde e prosegue la sua conoscenza con la Galgani. In un’intervista al settimanale Chi, il ragazzo ha svelato la reazione della mamma e della nonna quando hanno saputo della decisione di corteggiare una donna così grande rispetto a lui. Curiosi? Ecco cos’ha detto!

Uomini e Donne, Nicola Vivarelli corteggia Gemma: spunta la reazione della mamma

La conoscenza tra Nicola Vivarelli e Gemma Galgani sta facendo discutere non poco. Il giovane corteggiatore ha solo 26 anni, la Dama del Trono Over ne ha invece 70: la differenza d’età ha fatto storcere il naso a tutti, soprattutto all’opinionista Tina Cipollari che ritiene il suo interesse fasullo. Anche l’ex fidanzata del nuovo arrivato crede che la sua presenza nel programma non è motivata da un reale interesse ma dalle telecamere. Nicola però, ai microfoni del settimanale Chi, ha rivelato di esser davvero interessato a Gemma: ha svelato anche la reazione della sua mamma quando ha saputo che il figlio avrebbe corteggiato una donna più grande.

“C’è chi pensa che io possa bluffare, ma vi chiedo di parlare con mia madre. Lei mi ha guardato negli occhi e ha visto la mia felicità. Le ragazze della mia età non mi hanno mai compreso, o forse non avevano quella consapevolezza dell’amore che ha Gemma. Sia mia madre che mia nonna mi hanno detto: ‘Si vede che sei felice’. Spero che questa storia abbia un lieto fine” sono state le sue parole. Così la mamma e la nonna del corteggiatore hanno approvato la conoscenza nonostante l’enorme differenza d’età!