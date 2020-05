Serena Enardu, la confessione su Licia Nunez dopo la fine del Grande Fratello Vip: “Diamo il giusto peso…”, le sue parole non lasciano dubbi

Serena Enardu è stata una delle figure più enigmatiche di questa edizione del Grande Fratello Vip. Entrata nella casa più spiata d’Italia per ritrovare il suo rapporto con il compagno Pago, ha avuto modo di vivere un’avventura di 17 giorni, insieme al resto del cast della casa. L’esperienza all’interno del Reality ha certamente aiutato l’ex coppia di Temptation Island a capirsi meglio e a dare una seconda opportunità al proprio rapporto, che ormai si era deteriorato. I due col passare delle settimane sono tornati a casa in Sardegna e hanno iniziato a vivere nuovamente sotto lo stesso tetto e a lavorare sul loro rapporto, complice anche l’arrivo della quarantena. I due hanno infatti trascorso la prima fase della quarantena insieme nella loro casa in Sardegna, dove vive anche la famiglia di lei, successivamente però, il cantante è dovuto partire per Roma, dove ha raggiunto l’ex moglie e il figlio. L’uomo non ha mai detto il motivo per cui è stato necessario questo spostamento, ma attualmente si trova ancora li.

Serena Enardu, la confessione su Licia Nunez: “Diamo il giusto peso…”

Serena Enardu sta trascorrendo questo periodo di quarantena da sola in Sardegna con il figlio Tommaso. Il compagno è infatti partito per Roma, per raggiungere il figlio e l’ex moglie Miriana Trevisan. La donna sta trascorrendo questo periodo dedicandosi alla casa, al figlio e ai proprio followers che oramai da anni la seguono con affetto e dedizione. I pomeriggi trascorrono veloci tra dirette di fitness e consigli di bellezza, e non è certo inusuale che la donna dedichi del tempo ai propri followers, rispondendo alle loro domande nell’apposita sezione delle stories. Proprio grazie a questo, ha risposto ad alcune domande in merito alla sua avventura nella casa Grande Fratello vip e soprattutto in che tipo di rapporto si trova adesso con il resto dei concorrenti. La donna ha risposto volentieri a chi le chiedeva in che rapporti si trovasse con queste persone, facendo delle specifiche affermazioni.

La Enardu in merito al rapporto con Licia Nunez ha risposto: “Io sono stata li 17 giorni e Licia non l’ho mai sentita. Parlare di amicizia è tanta roba veramente… Nel Grande Fratello io ho convissuto 17 giorni con persone che non avevo mai visto quindi, posso definirle ovviamente dei conoscenti. Sicuramente ho legato molto di più con Antonella, che sento e che ho una sensazione che con Licia non mi viene di sentirla. Anche se sono convinta che ci dovessimo incontrare, comunque avremmo piacere nel salutarci, parlarci. Ovviamente penso anche lei eh. Non esageriamo con i sentimenti nei confronti di una cosa simile, diamo il giusto peso a tutto. Sono andata li nella bufera della mia vita e quelle persone diciamo che me li ricordo a malapena…”. Pare quindi se mentre con la Nunez non si sia creato un bel rapporto, con la Elia il discorso sia molto diverso. Chissà che non nasca una bella amicizia tra le due nel tempo.