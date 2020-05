GF Vip, è in arrivo una splendida notizia per Alfonso Signorini: l’indiscrezione è a sorpresa e, soprattutto, tanto attesa.

È terminato da meno di un mese la quarta edizione del Grande Fratello Vip, eppure non si fa altro che parlare della prossima. Appurato che, stando a quanto si apprende delle parole di Barbara D’Urso in una recente intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, la versione ‘Nip’ del medesimo reality è ancora in ‘forse’ a causa dell’emergenza Coronavirus, sembrerebbe che per il grande Alfonso Signorini ci sia in arrivo una grandissima novità. A lanciare questa clamorosa indiscrezione è stato TV Blog. Che, qualche giorno fa, ha fatto trapelare una notizia tanto attesa. Ovviamente, sia chiaro: non stiamo parlando affatto di qualcosa di certo. In attesa di conferma dei palinsesti Mediaset, infatti, è ancora tutto da scoprire. Ma siete curiosi di conoscere tutti i dettagli? Ecco di che cosa parliamo.

Grande Fratello Vip, splendida notizia per Alfonso Signorini

In attesa di scoprire, quindi, cosa ci riserveranno i nuovi palinsesti, iniziano già a trapelare le prime indiscrezione. Come dicevamo precedentemente, come dichiarato anche dalla diretta interessata, sembrerebbe che il Grande Fratello con Barbara D’Urso non verrà affatto trasmesso a settembre. A differenza, invece, della versione Vip del medesimo reality. Stando a quanto si apprende da TV Blog, infatti, sembrerebbe che la quinta edizione del programma più spiata d’Italia possa avere inizio già a settembre stesso. Insomma, tra pochissimi mesi, quindi. Tuttavia, come dicevamo precedentemente, non stiamo affatto parlando di qualcosa di certo o di confermato. Al momento, infatti, si parla di indiscrezione, di voci di corridoio. Che, se si dimostrassero essere reali, rappresenterebbero una vera e propria splendida notizia per Alfonso Signorini.

Quindi, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il Grande Fratello Vip riprenda nuovamente a Settembre. Mentre altri reality, quali la versione ‘Nip’ e L’Isola dei Famosi, a quanto pare, sembrerebbero essere stati rimandati.

Potrebbe condurre una seconda edizione?

La prima conduzione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, ammettiamolo, è stata davvero eccezionale. Seppure in un momento così drammatico e difficile per tutto il nostro Paese, il direttore del settimanale ‘Chi’ è riuscito alla grande a gestire la situazione. Sarà proprio per questo motivo che la quarta edizione del reality ha registrato un successo davvero incredibile. Eppure, potrebbe mai condurne la quinta? A svelare ogni cosa è il diretto interessato. In una recente intervista per Tv Sorrisi e Canzoni, il giornalista ha dichiarato che, qualora avesse avuto del tempo a disposizione per studiarla, non avrebbe affatto rifiutato.