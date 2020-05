Claudio Lippi ha perso 20 chili: il segreto è la moglie Kerima

Claudio Lippi racconta di come in due anni abbia perso 20 chili e oggi sia nel pieno della sua seconda giovinezza.

Claudio Lippi, 74 anni, ha un fisico asciutto, bellissimo e super in forma. In molti hanno notato infatti che il conduttore, già quando era alla Prova Del Cuoco, era dimagrito molto. Ora, in un lunga intervista rilasciata a Intimità e come ha raccontato ai suoi stessi followers su Instagram, ha perso 20 chili e il merito pare essere gran parte della moglie Kerima che lo ha rimesso in riga.

Claudio Lippi dimagrito di 20 chili grazie all’amore della moglie

Claudio Lippi, 74 anni si è mostrato con un fisico molto asciutto e i fan, in prima battuta, si sono preoccupati. C’è chi ha pensato al peggio, sostenendo che avesse dei problemi di salute, ma alla fine è arrivata la bella notizia: niente di grave, solo impegno e voglia di rimettersi in forma. Lippi ha perso 20 chili in due anni e gran parte del merito va alla moglie Kerima che lo ha spronato a non mollare e a proseguire nel lungo cammino del rimettersi in forma. Pare che il conduttore non abbia seguito una dieta in particolare, ma che grazie all’aiuto della moglie si sia rimesso in forma cambiando semplicemente abitudini alimentari e dicendo addio ad alcuni alimenti. Niente fritti, non si esagera con i condimenti e si mangia in maniera moderata tutto ciò che è carboidrato. La moglie lo ha seguito in questo processo anche perché Lippi ha 4 bypass al cuore e un’alimentazione sana diventa uno degli elisir di lunga vita in questi casi. Non rinuncia a nulla, ma mangia tutto in maniera e in quantità ridotte. Nell’intervista ha spiegato poi che per via delle operazioni subite al cuore oggi vive una seconda vita e grazie alla moglie Kerima che lo ha sempre sostenuto oggi è nel pieno della sua seconda giovinezza.

Chi è la moglie di Claudio Lippi?

Kerima è la compagna di Claudio Lippi dal 1989. Un amore lungo, che ha attraversato anche dei momenti difficili tanto che i due si sono separati per un po’. Salvo poi ritrovarsi ancora più felici di prima. La coppia ha due figlie Federica, che li ha da poco resi nonni e anche Lenni, nata dalle prime nozze di Claudio Lippi.