Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, fa un annuncio sul Coronavirus: “Pronto ad inasprire le misure di contenimento se succede”

L’Italia, da lunedì 4 maggio 2020, è ufficialmente entrata nella tanto agognata fase 2, ovvero quella di convivenza con il virus. Il governo ha predisposto la riapertura di alcune attività ed ha concesso le visite ai ‘congiunti‘, oltre che lo spostamento verso la propria dimora per i lavoratori e studenti fuori sede. I prossimi quindici giorni saranno cruciali: il popolo italiano dovrà dimostrare di essere maturo e soprattutto prudente. Il virus non è assolutamente sconfitto, anzi, continua a contagiare e a mietere vittime. Gli italiani dovranno continuare ad usare la dovuta cautela per evitare un nuovo contagio di massa. Un nuovo lockdown farebbe sprofondare il paese nel baratro, sia da un punto di vista psicologico che soprattutto economico. Nel frattempo, il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha fatto un annuncio durante l’udienza alla Camera.

Coronavirus, l’annuncio di Borrelli alla Camera

La parola d’ordine per la fase 2 pare sia ‘prudenza’. Gli italiani devono essere prudenti, perchè il virus non è sconfitto e circola ancora nell’aria. È quanto sottolineato anche dal capo della Protezione Civile in Commissione Affari Costituzionali: “È in corso un attento monitoraggio. Ed è previsto un inasprimento delle misure di contenimento in caso di fenomeni che dovessero rimarcare la ripartenza del virus”. Stando alle parole pronunciate da Borrelli, se la curva dei contagi dovesse nuovamente prendere un’impennata, ci potrebbero essere nuove misure di contenimento. Tali misure, come ha sottolineato il capo della Protezione Civile, ci si augura di limitare al massimo ed infine annullare, ma serve un comportamento adeguato e soprattutto prudente. Borrelli ha parlato anche di tamponi e mascherine, dichiarando: “Su tamponi e test non posso dare elementi, attengono al contenimento del virus. La carenza di tamponi è stata evidenziata verso fine marzo, ora non c’è più”, mentre sulle mascherine ha aggiunto “Fin dall’inizio dell’emergenza sono state riscontrare notevoli difficoltà per reperire i dispositivi. Da un lato, è mancata una produzione nazionale; dall’altro, la situazione dell’epidemia nel mondo ha bloccato la possibilità per i paesi maggiormente produttori di esportare tali prodotti”.

Anche Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), ha parlato in Commissione Affari sociali della Camera, sottolineando: “La fase 2 sarà “basata su tre gambe: la prima è il monitoraggio a livello nazionale e regionale per intercettare focolai, la seconda è garantire strutture per far fronte alle esigenze delle persone affette da Covid”. Infine vanno garantiti tutti i servizi sanitari che nella fase 1 sono stati sospesi o limitati”.