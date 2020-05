Plasma per curare il Coronavirus, il Dottor Lopalco spiega: “Non è la soluzione, ma un’arma in più”.

Il mondo scientifico si sta battendo duramente per cercare di trovare una soluzione e un cura efficace da usare nella lotta al Coronavirus. In attesa del vaccino, per il quale pare ci voglia ancora molto tempo, i medici stanno provando la cura con il plasma, ma secondo Pierluigi Lopalco, ordinario di Igiene all’Università di Pisa e responsabile del coordinamento regionale emergenze epidemiologiche dell’Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale della Regione Puglia, non è una soluzione, ma solo un’arma in più.

Plasma e Covid-19: buoni risultati, ma non è la soluzione

Il dottor Lopalco, intervistato a 24 Mattino su Radio 24, ha infatti spiegato che la cura con il plasma per il Coronavirus non è la soluzione, altrimenti il probelma non sussisterebbe. Si tratta di un’arma in più, ma non è una scoperta nuova. Secondo il medico infatti la cura con il plasma è un vecchio principio di terapia che è già stato usato svariate volte sia in Cina che in America. Nonostante tutto pare che i risultati dati da questa tipologia di cura siano buoni e quindi si può considerare il plasma come un’arma in più, soprattutto ha spiegato il dotto Lopalco, per curare i casi più gravi di persone affette da Coronavirus. Tuttavia c’è un problema legato alla disponibilità del plasma. Per essere utilizzabile ed efficace infatti deve essere utilizzato quello di persone guarite da poco tempo perché più avanti si va col tempo più gli anticorpi iniziano a sparire. Gli anticorpi presenti nel plasma, infatti devono essere in grande quantità e anche di grande qualità ha spiegato Pierluigi Lopalco.

Come funziona la cura con il plasma?

Ma in cosa consiste questa cura sul plasma e perché se ne parla così tanto? Detto in modo molto semplice si tratta del trasferimento del plasma delle persone guarite, quindi ricco di anticorpi, nelle persone ancora malate da Coronavirus, per aiutare e incentivare la produzione dei giusti anticorpi per combattere la malattia. Ora come ora sono molte le regioni italiane che si stanno dotando di tutta l’attrezzatura per combattere questa malattia con il plasma, ma con la crescita degli entusiasmi montano anche le polemiche. È quanto emerge da un approfondimento del Corriere della Sera in cui si ribadisce come sia importante prima di tutto la prudenza su questo argomento in quanto l’uso del plasma è ancora materia di studio.

Il trattamento infatti ancora non è consolidato secondo quanto riporta il Ministero della Salute e quindi bisogna muoversi lentamente. Chiaramente ci sono anche molte polemiche. Il leader della Lega, Salvini, ad esempio monta polemiche contro il Governo tacciandolo di silenzio e di disinteresse.