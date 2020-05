Elisabetta Gregoraci senza trucco: lo scatto pubblicato dalla conduttrice sui social non passa inosservato.

Tra le conduttrici e showgirl della nostra tv, lei è senza dubbio una delle più amate di sempre. Parliamo di Elisabetta Gregoraci, la bellissima calabrese che mette d’accordo davvero tutti. Si, perché Elisabetta non piace solo agli uomini. Basta dare un’occhiata al suo profilo social per notare la grande quantità di apprezzamenti da parte del pubblico femminile. La showgirl conquista tutti con la sua semplicità e la sua umiltà, doti non proprio frequenti nel mondo dello spettacolo. E, a proposito di semplicità, l’ultimo scatto pubblicato su Instagram dalla Gregoraci non è passato affatto inosservato. “No make up”, scrive la bellissima Elisabetta nella didascalia al post, dove si mostra, appunto, senza trucco. Curiosi di ammirare la conduttrice nella sua versione ‘acqua e sapone’? Ve la mostriamo subito.

Elisabetta Gregoraci senza trucco: boom di likes per lo scatto su Instagram

“Niente trucco oggi..ma finalmente capelli ricci!”. Queste le parole che Elisabetta Gregoraci ha scritto nella didascalia dell’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram. La conduttrice ha deciso di mostrarsi al ‘naturale’, pubblicando un selfie che non è passato inosservato. Un selfie che, in pochissimo tempo, è stato letteralmente invaso dai likes e i commenti dei fan. Che non hanno perso tempo a fare i complimenti alla conduttrice: “Spettacolare”, “La semplicità, la naturalezza in una sola foto”, “Acqua e sapone sei ancora più bella” sono solo alcuni dei commenti apparsi sotto il post della Gregoraci. Ecco lo scatto:

Eh si, ve lo avevamo detto. La bellezza di Elisabetta è disarmante. Con o senza trucco! Boom di likes per la Gregoraci, che si conferma una delle donne pi amate del nostro mondo dello spettacolo. E voi, cosa aspettate a seguirla sul suo profilo social? Non ve ne pentirete!